Copa Libertadores: Flamengo ratificó su reclamo ante la Conmebol y el TAS por Marcos Rojo

El conjunto brasileño emitió un contundente comunicado tras quedar eliminado por penales ante Estudiantes de La Plata, en el que apuntó a la dirigencia del Pincha por la presunta mala inclusión del defensor y exigió un fallo definitivo antes de la final.

La definición de la Copa Libertadores 2026 sumó un nuevo capítulo en los escritorios internacionales. Luego de quedar eliminado por penales ante Estudiantes de La Plata en la semifinal disputada en el estadio Maracaná, el Flamengo ratificó de manera formal su reclamo ante la Conmebol por la presunta mala inclusión del marcador central Marcos Rojo, tras la hazaña del Pincha en Río de Janeiro.

A través de un extenso comunicado institucional publicado en sus canales oficiales, la entidad carioca fijó postura, fundamentó sus pasos legales y se desligó de las acusaciones de haber impulsado el litigio fuera de la cancha. El origen del conflicto reglamentario se remonta al pasado 9 de octubre, cuando la directiva de Estudiantes solicitó ante la Conmebol la sustitución del futbolista Gabriel Neves, afectado por una lesión, para incorporar a Rojo a la lista de buena fe de la semifinal. No obstante, el órgano rector del fútbol sudamericano rechazó la petición en dos oportunidades argumentando que el libro de pases en la Argentina había cerrado el 2 de septiembre y que el jugador ya había disputado encuentros oficiales con la camiseta de Racing Club hasta el 27 de ese mismo mes.

Ante la respuesta adversa de las autoridades, Estudiantes recurrió al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) e involucró a Flamengo como contraparte dentro del expediente. El 21 de octubre, el tribunal con sede en Suiza le otorgó al defensor argentino una autorización provisoria para participar del cruce de vuelta, pero rechazó explícitamente el pedido del Pincha para dejar sin efecto las eventuales consecuencias deportivas o disciplinarias que pudieran derivarse de la sentencia de fondo. Según remarcó el Mengão, la institución platense salió a disputar la revancha plenamente advertida sobre los riesgos asumidos y habiendo sido notificada de que, si alineaba a Rojo, se formalizaría la denuncia correspondiente.

En su presentación, el club brasileño solicitó formalmente que el litigio sea resuelto rápidamente antes de la gran final del certamen internacional que se disputará en Montevideo frente a Palmeiras. El reclamo busca dejar en claro la responsabilidad de la dirigencia argentina en el armado del plantel y la observancia irrestricta de las normas de la competición.

"No se trata de buscar un resultado fuera del campo; se trata de garantizar que las normas de una competición internacional valgan por igual para todos los clubes, de todos los países", sentenció la institución de Río de Janeiro en su descargo público.

El exdefensor de Boca no pudo estar en el partido de ida por estar inhabilitado por la Conmebol. Buda Mendes/Getty Images

El comunicado oficial de Flamengo sobre Marcos Rojo, el TAS y Estudiantes

"El Club de Regatas do Flamengo aclara que no ha iniciado ningún procedimiento relativo al registro del atleta Marcos Rojo por el Club Estudiantes de La Plata en la CONMEBOL Libertadores 2026.

El 9 de octubre, Estudiantes solicitó a la CONMEBOL la inclusión del atleta en su lista para la semifinal, en sustitución de un jugador lesionado. El período de inscripciones ("ventana de transferencias") en Argentina había finalizado el 2 de septiembre, y el atleta había disputado partidos oficiales por el Racing hasta el 27 de septiembre.

La CONMEBOL, organizadora de la competición, que siempre ha velado con rigor por el cumplimiento de sus reglamentos y por la integridad de sus torneos, analizó la solicitud y consultó a la FIFA. La FIFA aclaró que sus normas sobre períodos de inscripción son de aplicación obligatoria también en las transferencias nacionales y no admiten excepciones más allá de las previstas en su reglamento. Con base en ello, la CONMEBOL rechazó la sustitución el 14 de octubre y mantuvo el rechazo el 15 de octubre, es decir, antes del partido de vuelta de la semifinal. Estas normas son de observancia obligatoria por todas las asociaciones y conocidas y aceptadas por todos los clubes al inscribirse en el torneo. Flamengo no participó en ninguna de estas etapas.

Inconforme, Estudiantes recurrió al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) e indicó a Flamengo, su adversario en la semifinal, como parte en el proceso. Fue así que, el 16 de octubre, Flamengo fue convocado al caso. El 21 de octubre, el TAS autorizó provisionalmente la participación del atleta, pero denegó la solicitud de Estudiantes para apartar las consecuencias deportivas y disciplinarias que puedan derivar de la decisión final. Los riesgos de esta elección quedaron a cargo del club argentino y del jugador.

Convocado a integrar un proceso que no inició, Flamengo actuó únicamente para preservar sus derechos. Antes del partido semifinal, informó al TAS, en una manifestación también comunicada a Estudiantes, que, si el atleta era alineado, presentaría la reclamación prevista en el reglamento. El club argentino, por lo tanto, entró al campo consciente de esa consecuencia, además de la advertencia ya hecha por el propio CAS. Tras el partido, Flamengo presentó el reclamo dentro del plazo, en los términos del artículo 24.1.b del Código Disciplinario de la CONMEBOL, y solicitó que el caso se decida antes de la final de la competición.

Por lo tanto: (i) antes del partido de vuelta de la semifinal, la CONMEBOL, tras consultar a la FIFA, denegó en dos ocasiones la solicitud de Estudiantes para inscribir al atleta; (ii) fue Estudiantes quien recurrió al TAS para obtener la liberación del atleta, incluyendo a Flamengo como parte en el proceso; y, (iii) antes del partido, el TAS denegó a Estudiantes la pretendida garantía de que la alineación del atleta no traería consecuencias deportivas y disciplinarias.

No se trata de buscar un resultado fuera del campo. Se trata de garantizar que las normas de una competición internacional valgan por igual para todos los clubes, de todos los países.

Flamengo reitera su profundo respeto al TAS y a la CONMEBOL, instituciones cuya actuación es esencial para la integridad, la seguridad jurídica y el equilibrio del fútbol internacional, así como a Estudiantes, club de reconocida tradición. Confiado en la conducción responsable y criteriosa del proceso por parte de la CONMEBOL, Flamengo aguardará con serenidad la decisión final y la acogerá con el respeto institucional que siempre ha guiado su actuación y que espera de todos los participantes".