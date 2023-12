Siendo un “hijo pródigo” de la institución, en caso de sellar su llegada sería su tercer ciclo en Avellaneda: el primero, del 99 al 2000, dirigió en 50 partidos (14 victorias; 18 empates; 18 pérdidas), mientras que, en su segundo, en 2007, dirigió 24 encuentros (9 ganados; 5 empatados; 10 perdidos).

Según informaron medios partidarios del conjunto de Avellaneda, el exfutbolista de 60 años, ya tuvo una reunión con Blanco, en la que presentó un proyecto integral de trabajo. Si bien restan definirse algunos detalles, estiman que entre el jueves y viernes será presentado oficialmente en conferencia de prensa.

Las calles de Avellaneda ya le dieron la bienvenida a Gustavo Costas

Si bien aún no hay confirmación oficial y restan definir detalles contractuales, en las últimas horas trascendió que Gustavo Costas será el nuevo entrenador de Racing para el 2024.

En ese sentido, las calles de Avellaneda amanecieron este lunes con pasacalles dándole la bienvenida a Costitas. “Bienvenido Gustavo a tu casa”, dice uno de ellos ubicados sobre la Avenida Mitre.

pasacalle racing.jpg

Por otro lado, el propio entrenador reconoció estar esperando una respuesta. “Dios quiera que pueda ser yo”, se esperanzó y confesó lo que le solicitó a Blanco, casi como una súplica: “Le dije 'si me llevan, que no sea porque me pide la gente o soy un emblema del club. Yo quiero que me lleven por el trabajo que hice en todos estos años, por todo lo que logré'. Tuve 15 vueltas olímpicas y perdí seis finales. No son muchos los técnicos que lograron eso. A casi todos los equipos los metimos en Sudamericana o Libertadores. Que me lleven por todo lo que podemos dar nosotros”.