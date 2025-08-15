15 de agosto de 2025 Inicio
Gran gesto de los All Blacks: visitaron a los Espartanos en la Unidad 48 de San Martín

En la previa del Rugby Championship, el head coach del seleccionado neozelandés, Scott Robertson, junto al jugador Pasilio Tosi, se hicieron presentes en el complejo penitenciario. Eduardo Oderigo, su entrenador, dio detalles de la fraterna amistad en C5N.

La visita de los All Blacks a los Espartanos.

Eduardo Oderigo, entrenador de Espartanos, habló sobre la visita íntima de los All Blacks al penal de San Martín. Un vínculo que crece y se refuerza cada vez que los neozelandeses vistan Argentina.

Hace un año, Los Pumas hacían historia en Wellington ante los All Blacks.
“Lo cierto es que hace 7 años también vinieron los Blacks a la cárcel, a la unidad 48 de San Martín. Estuvo planificado con meses de anticipación, mandaron un mail y estaban listados. En esta oportunidad fue un día antes”, contó Oderigo en diálogo con Mañanas Argentinas en C5N.

Luego destacó: “No es fácil con el Servicio Penitenciario y las autoridades hacer todo tan rápido, pero la verdad que se portó muy bien el Ministro de Justicia: se puso la 10 y mandó orden para abajo para que se que se pueda hacer”.

La visita fue para los 53 jugadores de los cuatro equipos del Complejo San Martín: Unión (Unidad 46), Gladiadores y Espartanas (Unidad 47) y Espartanos (Unidad 48).

Embed - Fundacion Espartanos on Instagram: "¡Gracias @allblacks , por abrazar las segundas oportunidades y recordarnos que el deporte derriba muros, une mundos y transforma vidas! Agradecemos al Ministerio de Justicia y DD.HH., encabezado por @juanmartinmena y al Servicio Penitenciario Bonaerense por apoyarnos para seguir reescribiendo historias. ¡Vamos por más! #FundaciónEspartanos #ReescribiendoHistorias"

Enseguida el entrenador de Espartanos dio detalles de la visita de los All Blacks y manifestó: “El jueves a la mañana vino el entrenador, vino con uno de los de los Alls, creo que el más grandote de todos, que tiene 140 kg de músculo, de verdad enorme. No dejaban de mirarlo”.

“Lo llamativo que antes de pasar a la cancha de rugby lo llevamos al gimnasio donde hay un ring de box y nosotros tenemos uno que se llama Julio, que mide 16 y pesa 60 kg y lo invitó a hacer un round, ¿no? y no se animaba el All Black”, narró entre risas.

Luego Oderigo contó que no se animaba porque nunca había boxeado: “Le contamos la estadística de Julio que tenía 43 peleas y 43 knockouts. Pero le dije con las 43 no fueron en contra, así que se subió y por suerte no tiró mucha mano no el All Black. De ahí lo llevamos a la cancha”.

