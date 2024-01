Garnacho sorprendió a todos cuando debió elegir entre Messi o Cristiano Ronaldo.

En un giro inesperado, el dilema no solo reveló la preferencia personal del jugador, sino que también desencadenó una ola de reflexiones sobre la influencia de Messi y Ronaldo en la historia del deporte.

La respuesta de Garnacho al elegir entre Messi y Cristiano Ronaldo

Garnacho, conocido por su participación en la Selección Argentina, fue objeto recurrente de la pregunta que divide a los fanáticos del fútbol: "¿Quién es mejor, Cristiano Ronaldo o Lionel Messi?". Aunque Garnacho eligió representar a la Albiceleste, confesó en varias ocasiones que el portugués es su ídolo.

La última instancia de este debate se produjo durante una transmisión en vivo del famoso streamer IShowSpeed, también conocido como Speed, con más de 8 millones de suscriptores en YouTube y 23 millones en TikTok.

Durante la entrevista, el creador estadounidense le lanzó la pregunta crucial sobre quién consideraba mejor entre Messi y Ronaldo. Garnacho, jugador del Manchester United, respondió diplomáticamente: "Ambos son geniales".

Sin embargo, la respuesta no dejó satisfecho al streamer, quien mostró gestos de incredulidad. Fue entonces cuando Garnacho, percibiendo la aversión hacia Messi, le cuestionó directamente: "¿Por qué no te gusta Messi? ¿Qué pasó con él?". La respuesta del futbolista reveló un encuentro personal en 2018, donde Messi se negó a tomarse una foto con él, diciendo: "No, no me gustas".

Pero el debate no se detuvo ahí. El streamer, enfocándose en Cristiano Ronaldo, elogió la impresionante condición física del luso, quien a punto de cumplir 39 años sigue destacando en el Al Nassr de Arabia Saudita. Garnacho, uno de los pocos que compartió cancha con ambos astros, expresó sus opiniones sin rodeos. Ante la pregunta sobre si le gustaba el juego de Messi, la respuesta fue un rotundo "no" en dos ocasiones.

Garnacho, considerando la inconsistencia en el rendimiento de la Pulga, concluyó afirmando que Ronaldo es un mejor jugador, respaldado por su experiencia compartida con ambos futbolistas, tanto en el Manchester United como en la Selección Argentina.