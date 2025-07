Ganó la Libertadores con River en Madrid frente a Boca y sorprendió al hablar sobre su vuelta al club

El jugador está arreglando la salida de su actual equipo y, aunque aún no está claro dónde seguirá su carrera, dio por seguro que su futuro está en el Millonario.

La Ciudad aplicó el derecho de admisión a 16 hinchas de All Boys por los gestos antisemitas contra Atlanta

En medio de problemas financieros y acusaciones cruzadas entre empresarios y dirigentes, la dirigencia del club le anunció a Quintero que no lo tendrá en cuenta, según confirmó el propio jugador. "Yo recibí un llamado del club diciendo que no podían contar más conmigo por la situación, y está perfecto", afirmó.

El colombiano adelantó que se reunirá con los dirigentes porque quiere "terminar todo de la mejor manera". "Me parece extraño que la presidenta diga que tenemos una conversación pendiente cuando ya me lo dijeron. Son cosas que pasan en el fútbol que son ajenas a uno, pero que también no tengo ningún problema. Lo terminamos de la mejor forma", señaló a Win Sports.

Juanfer aseguró que no escuchará propuestas de ningún equipo hasta que cierre su salida del América, pero fue contundente al hablar del club de Núñez. "Tengo claro que, después de mi retiro, mi futuro va a ser como director deportivo de River. Así lo siento y así va a pasar", aseguró.

Juanfer Quintero River Plate Twitter @RiverPlate

El propio futbolista confirmó en abril de este año que, tras su salida de Racing, hizo un "pacto de caballeros" con la dirigencia para no ir a River "en un determinado tiempo". Según el dueño del América, Tulio Gómez, el acuerdo es hasta 2025, así que Quintero recién podría volver al Millonario en 2026.

Los números de Juanfer Quintero en River

Juanfer Quintero llegó a River en enero de 2018 proveniente del Porto, que lo cedió a préstamo por un año con opción de compra. Ese mismo año, el colombiano fue una de las figuras de la final de la Copa Libertadores que se jugó ante Boca en Madrid: entró desde el banco y marcó un golazo para poner el 2 a 1 parcial.

Con la camiseta del Millonario, también ganó la Recopa Sudamericana 2019, la Supercopa Argentina 2017 y la Copa Argentina 2019. En total, jugó 97 partidos oficiales, convirtió 19 goles y aportó 16 asistencias.