“Es mucho más estresante ser entrenador. Y tras dejar a Independiente como entrenador, en 2016, a los dos o tres meses no me sentía del todo bien, fui al médico, me hicieron análisis y saltó que era diabético, sin ningún antecedente. Fue una diabetes que apareció por estrés”, reveló en La Nación.

Gabriel Milito entrenador Argentinos Télam

“Está totalmente controlada. Estoy sano, sin problemas gracias a Dios, más allá de algunos rumores que estuvieron dando vueltas últimamente. No tengo ninguna enfermedad”, indicó.

Respecto a su salida de Argentinos Juniors contó que fue porque “estaba muy cansado y sentía que los jugadores necesitaban otra persona adelante. Nada más”. Luego aclaró que “no existió nada” en cuanto a su acercamiento a Boca.

Se realizó el sorteo de la Copa Argentina 2024: contra quién juega Independiente

La Copa Argentina realizó este martes el sorteo para su 12º edición que se llevará a cabo en 2024. Boca y River, que con el nuevo formato solo podrán enfrentarse en la final, ya tienen rivales confirmados, al igual que Estudiantes de la Plata, último campeón.

cuadro copa argentina.jpeg

Estudiantes de La Plata, último campeón debutará en el torneo contra Argentino Monte Maíz. Independiente jugará contra Deportivo Laferrere; Racing lo hará frente a San Martín de Burzaco y San Lorenzo se medirá con Independiente Chivilcoy.