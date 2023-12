Gabriel Hauche se despidió de Racing: "La vida me dio el enorme privilegio de defender esta camiseta"

El delantero Gabriel Hauche anunció que no continuará en Racing tras no llegar a un acuerdo con la dirigencia, que encabeza el presidente Víctor Blanco , para renovar el vínculo actual, que finalizará el domingo 31. De esta manera, no formará parte del ciclo que encabeza el nuevo entrenador, Gustavo Costas .

"Decirle adiós a los lugares donde fuimos felices no es sencillo, pero a veces resulta necesario: hoy siento que es momento de cerrar esta etapa en Racing y de buscar nuevos horizontes para mi carrera futbolística ", explicó el Demonio a través de su cuenta de Instagram.

El jugador de 37 años destacó el significado de jugar en la Academia: "La vida me dio el enorme privilegio de defender esta camiseta y, con virtudes y defectos, siempre me entregué al máximo (...) Tuve el honor de ser parte de planteles campeones y esas emociones y esos instantes inolvidables me van a acompañar hasta el último día".

A los hinchas, los que alientan en las buenas y en las malas, solo tengo palabras de admiración: son el corazón del club y eso va a seguir así para siempre

El oriundo de Remedios de Escalada aclaró que la determinación no está vinculada a un distanciamiento con la dirigencia: "Mi decisión es absolutamente personal y no responde a ningún malestar con la institución (...) Al contrario, estoy profundamente agradecido a quienes me abrieron las puertas enero de 2022 para que pudiera pisar nuevamente el Cilindro".

La publicación de Gabriel Hauche en Instagram