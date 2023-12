Gustavo Costas y su objetivo en Racing: "No hay que competir más en las Copas, hay que ganarlas"

Gustavo Costas fue presentado como entrenador de Racing para la temporada 2024 y aseguró que el objetivo principal de su ciclo será lograr un título internacional en el club, que no gana un torneo internacional desde la Supercopa de 1988. Por lo pronto, el año próximo competirá en la Copa Sudamericana .

“Es una alegría estar en casa de nuevo, te llena de emociones. El que me conoce, sabe lo feliz que estoy. Pensé que no iba a tener estas oportunidades en este momento de mi carrera y Dios me regaló este desafío”, explicó el director técnico, que estuvo acompañado por el presidente Víctor Blanco.