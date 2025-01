Fútbol gratis en 2025: cómo ver el Apertura 2025

Aunque la TV Pública ya no transmitirá la Copa de la Liga Profesional, se confirmó que habrá partidos liberados para que los hinchas disfruten sin costo.

Cabe aclarar que el regreso del fútbol gratis no será a través de la TV Pública, que en el segundo semestre de 2024 dejó de transmitir los dos partidos liberados de cada fecha porque ESPN, la señal deportiva de Disney, decidió no renovar la sublicencia que tenía el canal estatal.

Ya había pasado algo similar con los encuentros de la Selección argentina en la Copa América 2024. La TV Pública no renovó el acuerdo con Torneos SA y Telefe, propietarios de los derechos y, en una situación inédita, ni siquiera contó con un equipo de periodistas propio. En cambio, negoció con DSports y se limitó a replicar su transmisión.

Torneo Apertura Betano 2025 ligaprofesional.ar

Cómo ver el Torneo Apertura 2025 gratis

Con la TV Pública ya sin licencia para transmitir los partidos, los hinchas deberán tener contratado un servicio de televisión por cable para acceder al fixture completo del Torneo Apertura 2025. Sin embargo, la Copa de la Liga Profesional confirmó que habrá múltiples partidos liberados para que el público pueda verlos sin pagar un costo adicional.

En esta primera fecha, habrá dos encuentros que se transmitirán por la señal básica de ESPN, por lo que no será necesario pagar el paquete de ESPN Premium. Se trata de Defensa y Justicia vs. Banfield (jueves 23) y Lanús vs. Deportivo Riestra (viernes 24). En las próximas fechas también habrá partidos liberados que se irán anunciando oportunamente.

Copa de la Liga Profesional fútbol gratis televisión Captura X

Cómo se jugará la primera fecha del Torneo Apertura 2025

La primera fecha del Torneo Apertura 2025 tendrá partidos de alto impacto que se jugarán entre el jueves 23 y el domingo 26 de enero. El fixture de la Copa de la Liga Profesional comenzará con los siguientes encuentros:

Jueves 23 de enero:

19:00 Tigre vs. Vélez (interzonal), por ESPN Premium.

19:00 Godoy Cruz vs. Rosario Central (Zona B), por TNT Sports.

21:30 Newell's vs. Independiente Rivadavia (Zona A), por TNT Sports.

21:30 Defensa y Justicia vs. Banfield (Zona A), por ESPN.

Viernes 24 de enero:

17:00 Lanús vs. Deportivo Riestra (Zona B), por ESPN.

17:00 Barracas Central vs. Racing (Zona A), por TNT Sports.

19:15 Independiente vs. Sarmiento (Zona B), por ESPN Premium.

21:00 Belgrano vs. Huracán (Zona A), por TNT Sports.

21:30 San Martín (SJ) vs. Atlético Tucumán (Zona B), por ESPN Premium.

Sábado 25 de enero:

17:00 San Lorenzo vs. Talleres (Zona B), por TNT Sports.

19:15 Instituto vs. Gimnasia LP (Zona B), por ESPN Premium.

19:15 Estudiantes LP vs. Unión (Zona A), por TNT Sports.

21:30 Platense vs. River (Zona B), por ESPN Premium.

Domingo 26 de enero: