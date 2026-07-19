Fue el árbitro más famoso del mundo y tiene una enfermedad particular: de quién se trata Con una trayectoria que marcó un antes y un después en el arbitraje, sigue siendo un referente mundial. Su historia demuestra cómo logró sobreponerse a una dolencia que transformó su imagen, sin que eso le impidiera convertirse en uno de los profesionales más respetados y reconocidos de todos los tiempos. Por Agregar C5N en









Pierluigi Collina es el árbitro de fútbol que llegó a ser el más famoso del mundo.

Fue reconocido como uno de los mejores árbitros de todos los tiempos.

Dirigió la final del Mundial 2002 y la final de la Champions League de 1999.

Una enfermedad cambió por completo su apariencia cuando tenía 24 años.

Tras retirarse, continuó vinculado a la FIFA y al desarrollo del arbitraje.

Su historia es un ejemplo de superación dentro del deporte. Fue el árbitro más famoso del mundo y tiene una enfermedad particular: su imagen inconfundible, su personalidad dentro del campo de juego y su capacidad para conducir los partidos más importantes del planeta lo convirtieron en una figura única dentro del deporte. Sin embargo, detrás de esa carrera histórica hay una historia de superación marcada por una dolencia que cambió su apariencia física cuando apenas tenía 24 años. ¿De quién se trata?

El exjuez italiano padeció alopecia total, una condición que provocó la caída completa de su cabello en apenas dos semanas. Lejos de alejarlo del arbitraje, ese desafío terminó convirtiéndose en una de las características que hicieron de el un personaje inolvidable para los fanáticos del fútbol.

Tras retirarse de la actividad como referí profesional, continuó vinculado a la escena futbolística desde la dirigencia. Actualmente forma parte de la estructura arbitral de la FIFA, donde trabaja en el desarrollo y la capacitación de nuevas generaciones de árbitros. Además, en los últimos años impulsó distintas propuestas para modificar el reglamento del deporte más popular. Una de las más comentadas fue eliminar los rebotes en los penales: si el arquero ataja el remate o el ejecutante falla, la jugada finalizaría inmediatamente, como ocurre en las definiciones por penales.

Cuál es la historia de Pierluigi Collina, el árbitro de fútbol que llegó a ser el más famoso del mundo Nacido en Bolonia, Italia, el 13 de febrero de 1960, Pierluigi Collina comenzó su carrera como árbitro en la década de 1980 y rápidamente se destacó por su autoridad, preparación física y capacidad para tomar decisiones en los encuentros de mayor exigencia. Su trayectoria alcanzó el punto más alto cuando dirigió la final de la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002, disputada entre Brasil y Alemania. También fue el encargado de impartir justicia en la final de la UEFA Champions League de 1999, recordada por la histórica remontada del Manchester United frente al Bayern Múnich.

Cuando tenía apenas 24 años, Collina comenzó a perder todo el cabello a causa de una alopecia total, una enfermedad que también afectó sus cejas y el resto del vello corporal. El propio exárbitro recordó que, debido a su aspecto físico, algunos dirigentes llegaron a plantear que abandonara el arbitraje. "Con 24 años sufrí alopecia total. En dos semanas perdí todo el pelo", contó en una entrevista al recordar ese difícil momento de su carrera. Pese a las dudas iniciales, continuó dirigiendo partidos y demostró que su condición física no representaba ningún impedimento para desempeñar su trabajo al máximo nivel.

Existen distintos tipos de alopecia. Algunas están relacionadas con factores genéticos y hormonales, mientras que otras tienen un origen autoinmune, en el que el propio sistema inmunológico ataca los folículos pilosos. La evolución y el tratamiento dependen del tipo de alopecia y de cada paciente. Gracias a sus actuaciones, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) lo distinguió en varias oportunidades como el mejor árbitro del mundo, un reconocimiento que consolidó su legado. Su popularidad trascendió los estadios. Incluso fue la imagen de portada del videojuego Pro Evolution Soccer (PES), un hecho inusual para un árbitro y una muestra del enorme reconocimiento que alcanzó a nivel internacional.