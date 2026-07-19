Emoción total: así cantaron los jugadores argentinos el himno antes de la final ante España En la previa de la gran final del Mundial contra España, el equipo de Lionel Scaloni entonó la insignia nacional con el corazón y emocionó a todos con la versión de María Becerra. Por Agregar C5N en









Argentina cantó el himno con el corazón en Nueva Jersey. Conmebol

La Selección argentina cantó con mucho sentimiento el himno nacional en la previa del inicio del partido ante España por la final del Mundial 2026 en Estados Unidos. En esta ocasión, la versión fue interpretada por María Becerra.

Con los nervios a flor de piel, las cámaras tomaron uno por uno a los jugadores de la Albiceleste, que parecieron sentir las palabras al igual que ocurrió contra Inglaterra.

Ojos cerrados y mucha pasión para Scaloni y el himno. María Becerra se vistió 100% de Argentina, con los colores de la bandera de la nación y hasta una especie de broche en forma del Sol de Mayo. Con campera blanca y equipación titular, la ilusión ya está en marcha.

Argentina se mide frente a España por su cuarto título mundial, tras haber logrado los campeonatos en 1978, 1986 y también en 2022, en Qatar.

Video: así cantaron el himno los jugadores argentinos en la final frente a España ¡EL GRITO SAGRADO, FUERTE Y ALTO EN NEW JERSEY! María Becerra, la voz del himno nacional argentino. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/3cfp8YVKOy — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026 María cantó Becerra el himno argentino antes de la final del Mundial 2026 La artista María Becerra fue la encargada de entonar las estrofas del himno sagrado en la previa de la final de la Selección argentina vs. España para definir al campeón del Mundial 2026. Envuelta de emoción y con la bandera en la espalda, hizo emocionar a más de uno.