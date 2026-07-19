Emoción total: así cantaron los jugadores argentinos el himno antes de la final ante España

La Selección argentina cantó con mucho sentimiento el himno nacional en la previa del inicio del partido ante España por la final del Mundial 2026 en Estados Unidos. En esta ocasión, la versión fue interpretada por María Becerra.
En la previa de la gran final del Mundial contra España, el equipo de Lionel Scaloni entonó la insignia nacional con el corazón y emocionó a todos con la versión de María Becerra.
La Selección argentina cantó con mucho sentimiento el himno nacional en la previa del inicio del partido ante España por la final del Mundial 2026 en Estados Unidos. En esta ocasión, la versión fue interpretada por María Becerra.
Con los nervios a flor de piel, las cámaras tomaron uno por uno a los jugadores de la Albiceleste, que parecieron sentir las palabras al igual que ocurrió contra Inglaterra.
María Becerra se vistió 100% de Argentina, con los colores de la bandera de la nación y hasta una especie de broche en forma del Sol de Mayo. Con campera blanca y equipación titular, la ilusión ya está en marcha.
Argentina se mide frente a España por su cuarto título mundial, tras haber logrado los campeonatos en 1978, 1986 y también en 2022, en Qatar.
La artista María Becerra fue la encargada de entonar las estrofas del himno sagrado en la previa de la final de la Selección argentina vs. España para definir al campeón del Mundial 2026. Envuelta de emoción y con la bandera en la espalda, hizo emocionar a más de uno.
En la prueba de sonido, la cantante había asegurado en radio La Red: “Esto es lo más importante que me pasó”. Producto de cantar el himno, tuvo que adelantar una de sus presentaciones, lo que daba la pauta que era la encargada de cantarlo, entre tantas especulaciones.
La quilmeña utilizó un vestido que tenía los colores argentinos y el sol de mayo en un costado. También utilizó la bandera colgada en el cuello.