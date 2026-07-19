El premio millonario sin precedentes que recibirá el ganador del Mundial 2026

La gran final del Mundial 2026 entre la selección argentina y España en el estadio MetLife de Nueva York no solo definirá la gloria deportiva, sino que también pondrá en juego el premio económico más grande en la historia de las Copas del Mundo: el ganador se embolsará un total de u$s50 millones.
Esta histórica cifra es el resultado de la nueva estructura financiera presentada por la FIFA para esta primera edición del torneo con 48 selecciones. La bolsa total de premios escaló a los u$s871 millones, de los cuales cerca de 655 millones se destinan exclusivamente a méritos deportivos, mientras que el resto cubre cuestiones de logística y fondos de preparación.
La diferencia económica entre levantar la copa y quedarse con las manos vacías en la final será de u$s17 millones: mientras el campeón se adjudica los u$s50 millones, el subcampeón percibirá u$s33 millones.
El trofeo del Mundial de fútbol masculino y la pelota oficial de la edición 2026.
Para dimensionar el crecimiento, el ganador de esta edición se llevará u$s8 millones de dólares más de lo que recibió Argentina tras coronarse en Qatar 2022, suma que trepó a los 42 millones gracias a los patrocinios comerciales.
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Sudáfrica 2010: España – u$s30 millones
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Brasil 2014: Alemania – u$s35 millones
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Rusia 2018: Francia – u$s38 millones
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Qatar 2022: Argentina – u$s42 millones
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Norteamérica 2026: Ganador – u$s50 millones
Un piso garantizado para todos los participantes
Más allá del desenlace de la final, la FIFA implementó un fondo de preparación inicial que garantizó a cada una de las 48 federaciones clasificadas un piso mínimo de u$s10,5 millones antes de disputar su primer partido.
Los equipos recibirán menos dinero que en Qatar 2022.
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A partir de allí, los ingresos acumulados por mérito deportivo se distribuyen de forma escalonada según la instancia alcanzada:
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Fase de grupos (puestos 33 al 48): u$s9 millones
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16avos de final (puestos 17 al 32): u$s11 millones.
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Octavos de final (puestos 9 al 16): u$s15 millones (dos millones más que en la misma instancia de Qatar 2022).
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Cuartos de final (puestos 5 al 8): u$s19 millones, acumulando un total de u$s20,5 millones al sumar el fondo previo.