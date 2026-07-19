El premio millonario sin precedentes que recibirá el ganador del Mundial 2026 El equipo que se lleve la Copa del Mundo también obtendrá un cheque con una importante suma para el certamen que organiza la FIFA. Por Agregar C5N en









El premio que recibirá el campeón del Mundial.

La gran final del Mundial 2026 entre la selección argentina y España en el estadio MetLife de Nueva York no solo definirá la gloria deportiva, sino que también pondrá en juego el premio económico más grande en la historia de las Copas del Mundo: el ganador se embolsará un total de u$s50 millones.

Esta histórica cifra es el resultado de la nueva estructura financiera presentada por la FIFA para esta primera edición del torneo con 48 selecciones. La bolsa total de premios escaló a los u$s871 millones, de los cuales cerca de 655 millones se destinan exclusivamente a méritos deportivos, mientras que el resto cubre cuestiones de logística y fondos de preparación.

La diferencia económica entre levantar la copa y quedarse con las manos vacías en la final será de u$s17 millones: mientras el campeón se adjudica los u$s50 millones, el subcampeón percibirá u$s33 millones.

El trofeo del Mundial de fútbol masculino y la pelota oficial de la edición 2026. Para dimensionar el crecimiento, el ganador de esta edición se llevará u$s8 millones de dólares más de lo que recibió Argentina tras coronarse en Qatar 2022, suma que trepó a los 42 millones gracias a los patrocinios comerciales.

Sudáfrica 2010: España – u$s30 millones

Brasil 2014: Alemania – u$s35 millones

Rusia 2018: Francia – u$s38 millones

Qatar 2022: Argentina – u$s42 millones

Norteamérica 2026: Ganador – u$s50 millones Un piso garantizado para todos los participantes Más allá del desenlace de la final, la FIFA implementó un fondo de preparación inicial que garantizó a cada una de las 48 federaciones clasificadas un piso mínimo de u$s10,5 millones antes de disputar su primer partido.