Video: así fue el gol de Ferrán Torres para el 1-0 de España ante Argentina A pesar de todo lo que aguantó la Selección, Nico Williams asistió a su compañero de cabeza tras un pase que quedó poco más atrás del área chica y finalmente venció la valla de Dibu Martínez. Por Agregar C5N en









Ferrán Torres tras anotar el 1-0 de España en la final del Mundial 2026. X @i3merz

A pesar de que Argentina aguantó todo lo que pudo por las lesiones y también tras la expulsión de Enzo Fernández, Ferrán Torres estampó el 1-0 al minuto de la segunda parte del alargue.

Los goles estuvieron al caer, pero Dibu Martínez estuvo siempre ahí para tratar de sostener los embates españoles. España fue superior en juego, en piernas y físico, y a pesar de la fuerte defensa, sobre el segundo tiempo logró abrir el marcador.

En medio de uno de los tantos ataques, Nico Williams, casi fuera de la cancha, envió una asistencia de cabeza que Ferrán Torres no perdonó y envió lejos del alcance de Dibu Martínez.

Argentina, sin piernas ni opciones, pero sí con mucho corazón, se despide de un Mundial donde volvió a demostrar por qué es de las selecciones más inolvidables de nuestra historia.

Video: así fue el gol de Ferrán Torres que le dio el campeonato a España LO GANA ESPAÑA EN EL SEGUNDO TIEMPO DEL ALARGUEFerrán Torres puso el 1-0 de La Roja en el inicio de la segunda parte del tiemplo suplementario y se acerca a la consagración de la Copa Mundial de la FIFA 2026. pic.twitter.com/mm2CLE9kcA — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026 Noticia en desarrollo.-