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20 de julio de 2026 Inicio

El mensaje de Chiqui Tapia a la Selección argentina: "Gracias por haber dejado todo de principio a fin"

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino escribió un cálido posteo en sus redes sociales para felicitar al equipo de Lionel Scaloni. "Orgulloso de este plantel", manifestó.

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El mensaje de Chiqui Tapia tras el subcampeonato de Argentina.

El mensaje de Chiqui Tapia tras el subcampeonato de Argentina.

Redes sociales

El presidente de la Asociación Argentina de Fútbol, Claudio "Chiqui" Tapia, realizó un sentido posteo para homenajear a la Selección tras haber obtenido el subcampeonato en el Mundial 2026.

La Copa del Mundo se juega desde 1930. 
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"De pie, Argentina, con la cabeza en alto. Simplemente gracias por haber dejado todo de principio a fin, por representar a un país entero con el corazón y por permitirnos volver a soñar", escribió el presidente del ente argentino.

El titular de la AFA se mantuvo durante todo el Mundial activo, posteando en redes sociales mientras acompañaba día a día al equipo. Luego, para cerrar, y con mucha emoción, posteó: "Orgulloso de este plantel, del cuerpo técnico, de los colaboradores y de toda la gente".

El mensaje de Chiqui Tapia a la Selección argentina tras el subcampeonato ante España

El posteo de la AFA tras la derrota ante España

"¡GRACIAS INFINITAS, MUCHACHOS! No alcanzan las palabras para agradecerles cómo defendieron la camiseta. Nos hicieron llorar, gritar y, sobre todo, volver a creer. ¡Son eternos!", escribieron en sus redes.

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