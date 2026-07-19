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20 de julio de 2026 Inicio

Tras el Mundial 2026, el recambio: qué jugadores podrían dejar la Selección

Principalmente por edad, son varios los nombres que podrían terminar su ciclo con la camiseta albiceleste. ¿Messi juega uno más?

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La Selección comienza el recambio.

La Selección comienza el recambio.


Lamine Yamal y Lionel Messi en la final del Mundial 2026.
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Uno de los principales es el de Nicolás Otamendi, que tiene 38 años y es uno de los últimos bastiones de este equipo. El Comandante fue una de las caras visibles de este ciclo, campeón de todo: Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial Qatar 2022 y Copa América 2024.

Otamendi, campe&oacute;n de todo en el ciclo Scaloni ya hab&iacute;a anunciado su retiro

Otamendi, campeón de todo en el ciclo Scaloni ya había anunciado su retiro

Después de una fructífera carrera en Europa y consagrándose como figura del Benfica, el nacido en Vélez volverá al fútbol argentino para vestir los colores de River. Ya lo había anticipado el año pasado: "El Mundial sería mi última competición con la Selección y ya estaría. Cada vez que me tocó vestir la camiseta de la Selección siempre intenté dar el máximo".

Quiénes podrían salir de la Selección para el ciclo 2030

Por edad, como Lionel Scaloni eligió jugadores relativamente jóvenes como referentes, los que están por encima de los 30 años no son tantos al día de hoy: Gerónimo Rulli tendrá 38, mientras que el Dibu Martínez, Juan Musso, Rodrigo De Paul y Nicolás Tagliafico tendrán 37.

Luego están, en una segunda tanda, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso, que tendrán 35 y 34 años respectivamente. Es decir, gran parte del riñón scalonista formaría parte de la renovación, es toda una generación que fue consideración del DT desde casi hace 10 años atrás cuando se puso el buzo de DT.

Párrafo aparte para Lionel Messi, que con 39 años a poco de haberse cumplido, probablemente haya sido su última función en Mundiales. Su futuro es una incógnita y él no lo confirmó. ¿Tendrá cuerpo para más?

Messi llega a 2030 con 42 a&ntilde;os.

Messi llega a 2030 con 42 años.

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