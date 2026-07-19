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20 de julio de 2026 Inicio

Tras la consagración de España, así quedó la tabla histórica de títulos en los mundiales

El estadio de New Jersey fue testigo del campeón número 23 del certamen, que se suma a la extensa lista de selecciones que supieron levantar la Copa del Mundo a lo largo de 96 años. Brasil se mantiene como el más ganador con cinco estrellas, seguido de cerca por grandes potencias.

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La Copa del Mundo se juega desde 1930. 

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El Mundial 2026 llegó a su fin con la consagración de España en el estadio de New Jersey, que fue testigo del campeón nº 23 del certamen y la segunda estrella para España. De esta manera, el conjunto español agranda la estadística de la extensa lista de selecciones que supieron levantar la Copa del Mundo a lo largo de 96 años. Brasil, con cinco títulos, se mantiene como el más ganador, aunque el trono está amenazado de cerca por grandes potencias.

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La Canarinha, eliminada en la actual edición por Noruega en octavos de final, ganó por última vez un mundial en la edición asiática de Corea-Japón 2002. Antes había celebrado en Suecia 1958, Chile 1962, México 1970 y Estados Unidos 1994.

El listado sigue con las cuatro coronaciones de Alemania e Italia. Los germanos ganaron en Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014 mientras que la Azzurra lo hizo en Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006. Es necesario recordar que hace dos ediciones ni siquiera clasifica al certamen.

Ocho selecciones saben lo que es levantar la Copa del Mundo.

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Argentina se mantiene con tres estrellas (1978, 1986 y 2022). Y, con la flamante consagración, España (2010 y 2026) se suma a Francia (1998 y 2006), Uruguay (1930 y 1950) como las selecciones que acumularon dos títulos del mundo, mientras que Inglaterra (1966) quedó última con con una sola estrella.

Así quedó la tabla de los títulos en los mundiales

  • Brasil: 5
  • Alemania / Italia: 4
  • Argentina: 3
  • España / Francia / Uruguay: 2
  • Inglaterra: 1

El detalle de los campeones en cada mundial

  • 1930: Uruguay (subcampeón: Argentina)
  • 1934: Italia (subcampeón: Checoslovaquia)
  • 1938: Italia (subcampeón: Hungría)
  • 1950: Uruguay (subcampeón: Brasil)
  • 1954: Alemania Federal (subcampeón: Hungría)
  • 1958: Brasil (subcampeón: Suecia)
  • 1962: Brasil (subcampeón: Checoslovaquia)
  • 1966: Inglaterra (subcampeón: Alemania Federal)
  • 1970: Brasil (subcampeón: Italia)
  • 1974: Alemania Federal (subcampeón: Países Bajos)
  • 1978: Argentina (subcampeón: Países Bajos)
  • 1982: Italia (subcampeón: Alemania Federal)
  • 1986: Argentina (subcampeón: Alemania Federal)
  • 1990: Alemania (subcampeón: Argentina)
  • 1994: Brasil (subcampeón: Italia)
  • 1998: Francia (subcampeón: Brasil)
  • 2002: Brasil (subcampeón: Alemania)
  • 2006: Italia (subcampeón: Francia)
  • 2010: España (subcampeón: Países Bajos)
  • 2014: Alemania (subcampeón: Argentina)
  • 2018: Francia (subcampeón: Croacia)
  • 2022: Argentina (subcampeón: Francia)
  • 2026: España (subcampeón: Argentina)

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