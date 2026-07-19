El desconsolado llanto de Lionel Messi tras caer en la final del Mundial 2026

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, no pudo ocultar su tristeza por no haber logado su segunda Copa del Mundo, cuarta para Argentina. Miró al cielo y se acostó en el suelo, cansado por los 120 minutos que disputó. Recibió consuelo en sus compañeros, fue a recibir la medalla y rompió en llanto.
Después de recibir la distinción, Messi permaneció durante varios minutos con la mirada perdida sobre el campo. El rosarino saludó a los futbolistas españoles, felicitó a los campeones y luego se reunió con sus compañeros. Luego soló lágrimas de angustia tras no haber podido conseguir el resultado.
Los hinchas argentinos se rompieron las manos para aplaudir a Messi en el, posiblemente, su último Mundial. Corearon su nombre y le agradecieron por lo dado.
Los números de una leyenda: con 39 años y ocho goles, Messi brilló a lo grande en su sexto Mundial
El capitán argentino, Lionel Messi, culminó su participación en la Copa del Mundo 2026 este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Con 39 años, el gran referente de la Selección argentina afrontó su sexta cita mundialista en un estado de forma extraordinario, respaldado por números impresionantes y un liderazgo total.
A lo largo del torneo, Messi acumuló un total de ocho goles que resultaron fundamentales para el andar de la Scaloneta hacia el tramo final. La contundencia del rosarino superó a varios esquemas defensivos en las distintas rondas del certamen, con una incidencia directa en la cuota goleadora del equipo.
Más allá del resultado obtenido contra España en la final, la marca cosechada por Messi lo colocó en las páginas doradas de la historia. Sus ocho gritos reconfirmaron su lugar de privilegio en el fútbol, con un rendimiento magistral que jamás se observó en un jugador de su edad.