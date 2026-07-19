El desconsolado llanto de Lionel Messi tras caer en la final del Mundial 2026 El capitán de la Selección argentina se tiró al suelo tras la victoria de España, recibió la medalla y soltó lágrimas de angustia luego de no haber podido conseguir la cuarta estrella. Por Agregar C5N en









Argentina cayó en la final del mundo. Redes sociales

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, no pudo ocultar su tristeza por no haber logado su segunda Copa del Mundo, cuarta para Argentina. Miró al cielo y se acostó en el suelo, cansado por los 120 minutos que disputó. Recibió consuelo en sus compañeros, fue a recibir la medalla y rompió en llanto.

Después de recibir la distinción, Messi permaneció durante varios minutos con la mirada perdida sobre el campo. El rosarino saludó a los futbolistas españoles, felicitó a los campeones y luego se reunió con sus compañeros. Luego soló lágrimas de angustia tras no haber podido conseguir el resultado.

La última imagen de Lionel Messi en una Copa del Mundo.



Gracias para toda la vida, 10. pic.twitter.com/vsVBAwC5Kv — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 19, 2026 Los hinchas argentinos se rompieron las manos para aplaudir a Messi en el, posiblemente, su último Mundial. Corearon su nombre y le agradecieron por lo dado.

La imagen más dolorosa de todas



España 1-0 Argentina | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 con @giraltpablo y @clankjpv pic.twitter.com/gxW4M46tGr — telefe (@telefe) July 19, 2026 Los números de una leyenda: con 39 años y ocho goles, Messi brilló a lo grande en su sexto Mundial El capitán argentino, Lionel Messi, culminó su participación en la Copa del Mundo 2026 este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Con 39 años, el gran referente de la Selección argentina afrontó su sexta cita mundialista en un estado de forma extraordinario, respaldado por números impresionantes y un liderazgo total.

A lo largo del torneo, Messi acumuló un total de ocho goles que resultaron fundamentales para el andar de la Scaloneta hacia el tramo final. La contundencia del rosarino superó a varios esquemas defensivos en las distintas rondas del certamen, con una incidencia directa en la cuota goleadora del equipo.