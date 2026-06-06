Quiénes son los candidatos a reemplazar a Leonardo Balerdi en la lista de la Selección argentina para el Mundial 2026

Confirmada la lesión de Leonardo Balerdi, que lo desafectó de de la Selección argentina y se pierde el Mundial 2026, el entrenador Lionel Scaloni deberá comenzar a definir su reemplazante en una lista donde se manejan seis alternativas, o incluso algunas más, si se especula con agregar alguna nueva variante en otra posición.
"El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo. ¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco!", publicó este sábado la cuenta oficial de la Albiceleste en X, al dar a conocer la triste noticia para el defensor de Olympique de Marsella.
El oriundo de Pujato había señalado en conferencia de prensa que "Si alguno (de los jugadores) no da la disponibilidad mínima, se quedará afuera". Fue muy claro al explicar que no asumirán riesgos innecesarios en esta etapa de preparación. Si bien reconoció que la evolución de los jugadores "tocados" es favorable, señaló que la próxima semana será determinante, ya que es cuando el cuerpo técnico planea "levantar las cargas" y exigir físicamente a quienes vienen trabajando de forma diferenciada.
Quiénes podrían reemplazar a Leonardo Balerdi en la lista del Mundial 2026
En un primer análisis, Scaloni podría optar por jugadores que se desempeñan en el área defensiva, aunque no se podría descarta una chance de que se incline por sumar a la lista un futbolista de otro sector en la cancha. Con este panorama, Marcos Senesi sería quien suma más chances de incorporarse a la lista de 26 jugadores para disputar el Mundial 2026.
- Marcos Senesi (Bournemouth).
- Germán Pezzella (River)
- Lucas Martínez Quarta (River)
- Marcos Acuña (River)
- Lautaro Di Lollo (Boca)
- Zaid Romero (Getafe)