Fue compañero de Lautaro Martínez en Inter y terminó preso por tráfico de drogas

Al día siguiente de su arresto, el jugador fue puesto en libertad condicional y pudo volver a los entrenamientos con su club. Este no es el primer problema judicial de su carrera: en 2021 fue detenido por manejar con un alto nivel de alcohol en sangre a 100 km/h, cuando el límite permitido eran 60 km/h.

Qué dijo Nainggolan tras su arresto

En febrero de este año, días después de salir de la cárcel, Nainggolan dio una entrevista al medio belga Het Laatste Nieuws donde contó cómo vivió su detención y cómo lo trató la Policía durante las horas que pasó bajo custodia. "Era como si hubiesen detenido a Pablo Escobar", afirmó.

Según relató, lo interrogaron durante cuatro horas y pasó una noche en la cárcel antes de que lo llevaran a declarar frente al juez. Las preguntas no se centraron en las drogas sino en sus vínculos con Nasr-Eddine Sekkaki, un amigo suyo que es investigado como parte de la red de narcotráfico.

"Solo querían saber qué tipo de vínculo tenía con esta persona. Pasé toda la noche en una celda. Fue una experiencia extraña y desagradable que no me gustaría volver a vivir. Me presentaron como si fuera un traficante de drogas, algo que no tiene nada que ver conmigo", sostuvo.