Tres futbolistas que pasaron por la Selección argentina y dieron doping positivo: el tercero pocos lo recuerdan

Los futbolistas argumentaron que se trató de consumos accidentales e intentaron apelar las sanciones, pero sin éxito. Dos de estos casos son muy recordados pero el tercero, a pesar del impacto que tuvo en su momento, hoy ha quedado prácticamente en el olvido.

Diego Armando Maradona

Maradona y enfermera - control antidoping Mundial 1994 Redes sociales

Es probablemente el caso más importante en la historia de la Selección, por el contexto en el que se dio y las consecuencias que tuvo. El 25 de junio de 1994, después del partido que Argentina le ganó 2-1 a Nigeria por el Grupo D del Mundial de Estados Unidos, la enfermera Sue Ellen Carpenter tomó de la mano a Diego Maradona y lo llevó al control antidoping.

El resultado fue devastador: positivo para efedrina. El Diez la había consumido accidentalmente a través de unas pastillas para adelgazar de venta libre que le dio su entonces personal trainer, Daniel Cerrini. Dos días después, ya fuera del Mundial, Maradona diría ante las cámaras una frase que quedó para la historia: "No quiero dramatizar, pero te juro que me cortaron las piernas".

El 24 de agosto de ese año, poco más de un mes después de que terminara la Copa del Mundo, el tribunal de disciplina de la FIFA anunció la sanción para el capitán argentino, al que le impuso 15 meses de suspensión nacional e internacional y una multa de 20.000 francos suizos.

Alejandro "Papu" Gómez

Papu Gómez Instagram

A fines de 2022, mientras jugaba para el Sevilla y la Selección, Alejandro "Papu" Gómez dio positivo para terbutalina, una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). El control antidoping de rutina de la UEFA se hizo el 23 de octubre, pero el futbolista recién se enteró del resultado en el Mundial de Qatar, después de que Argentina le ganara 3-0 a Croacia en la semifinal.

"Me llega por mail dos días antes de la final que había dado positivo. Que te llegue una noticia así es horrible; me enfermé esos dos días, estuve muy mal, estuve con fiebre, seguramente me bajaron las defensas, estaba para atrás. Imaginate festejando, pero siempre con la cabeza en qué va a pasar", confesó a TyC Sports.

El Comité Sancionador Antidopaje le impuso una suspensión de dos años por "negligencia grave", la cual empezó a regir el 18 de noviembre de 2023. El mediocampista apeló el resultado y argumentó que había consumido por error el jarabe para la tos de su hijo, pero el recurso fue rechazado.

Rodrigo Archubi

Rodrigo Archubi Redes sociales

En septiembre de 2009, el entonces mediocampista de River y campeón del mundo con la Selección Sub 20, dio positivo para tetrahidrocannabinol (marihuana) en el control antidoping correspondiente a la sexta fecha del Torneo Apertura, un empate 2-2 ante Gimnasia y Esgrima de La Plata en el Estadio Monumental.

Tras suspenderlo de manera provisional, el Tribunal de Disciplina de la AFA le impuso en noviembre tres meses de suspensión. La pena se levantó el 10 de enero de 2010, pero Archubi no volvió a usar la camiseta de River, aunque siguió entrenando en el club hasta que quedó libre a mediados de 2011.

"El doping fue lo peor que me pasó en la carrera. Casi diría que me la arruinaron. Yo siempre fui un futbolista profesional y nadie me cuidó", aseguró a Clarín en 2022. "Creo que me hicieron perder 12 años de carrera y 10 palos verdes. Incluso creo que podría haber seguido jugando hasta la actualidad", añadió.