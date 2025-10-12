12 de octubre de 2025 Inicio
Cristiano Ronaldo reveló en qué club le gustaría terminar su carrera

El delantero, a sus 40 años, sigue sumando récords y mantiene la ambición intacta por seguir haciendo historia.

Por
A lo largo de su trayectoria

A lo largo de su trayectoria, ganó títulos en todas las ligas donde jugó, además de consagrarse con Portugal en torneos internacionales. 

Cristiano Ronaldo, durante la gala Portugal Football Globes, donde fue distinguido con el premio Prestigio por su trayectoria, aseguró que, si dependiera de él, terminaría su carrera jugando únicamente para la Selección de Portugal. Con más de dos décadas defendiendo los colores nacionales, reafirmó que representar a su país es el mayor orgullo de su vida profesional.

El club planea repatriarlo como parte de su estrategia de apostar por jóvenes formados en su cantera.
El delantero de Al Nassr recibió el galardón en reconocimiento a su legado deportivo, que incluye títulos como la Eurocopa y la Nations League. En su discurso, habló con sinceridad sobre lo que significa para él vestir la camiseta lusa: “Llevo 22 años en la Selección, eso lo dice todo. Si pudiera, jugaría solo por mi país, porque es lo máximo a lo que un jugador puede aspirar”.

Luego de la ceremonia, el delantero reconoció que su familia le sugiere retirarse, pero él todavía siente la energía para competir: “Sigo disfrutando, sigo aportando al club y a la Selección. Cuando me retire, lo haré sabiendo que lo di todo”. A sus 40 años, mantiene el deseo de seguir rompiendo récords y superando metas, entre ellas alcanzar los mil goles oficiales, una cifra que lo motiva a continuar.

Por otro lado, la estrella admitió que su manera de ver el deporte cambió con los años. Hoy se centra en disfrutar el presente y en ayudar a su selección a clasificar al próximo Mundial. “Sería un sueño jugar otra Copa del Mundo, pero lo importante es ir paso a paso”, expresó. Rodeado de grandes figuras portuguesas ya retiradas, Cristiano Ronaldo recordó con emoción sus inicios y destacó que aún siente que puede seguir contribuyendo al equipo nacional.

Diogo Jota Cristiano Ronaldo

Los números de Cristiano Ronaldo en su carrera

Con más de dos décadas de carrera profesional, Cristiano Ronaldo acumula cifras que lo consolidan como uno de los máximos goleadores en la historia del fútbol. Desde su debut en el Sporting de Lisboa hasta su actual paso por Al Nassr, el portugués ya jugó más de 1.060 partidos oficiales, con más de 800 goles y más de 200 asistencias.

Cristiano Ronaldo contra España

Su etapa más importante la vivió en el Real Madrid, donde alcanzó la marca de 450 goles en 438 partidos, superando el promedio de un gol por juego. En Inglaterra, durante sus dos pasos por el Manchester United, anotó 145 goles, mientras que en la Juventus de Italia sumó 101 tantos en apenas tres temporadas. Actualmente, en Arabia Saudita, continúa destacándose con 104 goles en 117 encuentros con el Al Nassr.

