Franco Mastantuono definió su futuro: acordó su salida del Real Madrid y jugará en un club histórico de Italia

Franco Mastantuono logró cerrar su futuro: después de ser resistido en Real Madrid, el mediocampista argentino acordó su llegada Fiorentina, uno de los equipos históricos de la Serie A de Italia.
El mediocampista saldrá del Merengue a préstamo y a mitad de 2027 deberá volver a España. El jugador surgido en River buscará rodaje en la Serie A.
Franco Mastantuono logró cerrar su futuro: después de ser resistido en Real Madrid, el mediocampista argentino acordó su llegada Fiorentina, uno de los equipos históricos de la Serie A de Italia.
El argentino, que perdió rodaje y no iba a ser tenido en cuenta por José Mourinho, fue cedido a préstamo a la Viola de la Serie A buscando continuidad y roce europeo. “ÚLTIMA HORA: Franco Mastantuono cedido a la Fiorentina, ¡aquí vamos! Acuerdo alcanzado con el Real Madrid esta mañana, cesión del talento argentino que se une al club italiano”, informó el periodista especializado en el mercado de pases europeo, Fabrizio Romano en sus redes sociales.
Al mismo tiempo, el comunicador explicó que el regreso del surgido de las inferiores de River deberá ser el próximo año, es decir hasta junio 2027: así, jugará toda la temporada 2026/2027 vistiendo la camiseta violeta y compartirá plantel con el argentino, ex – Boca, Nicolás Valentini.
River había vendido a una de sus jóvenes promesas al Real Madrid en 2025 tras destacarse en un puñado de partidos, sobre todo durante la gestión de Martín Demichelis. Sin embargo, su proyección dentro del plantel principal del Merengue quedó limitada por la alta competencia interna, además, de ser resistidos por los hinchas españoles.
Desde su llegada al Real Madrid, Franco Mastantuono disputó apenas 35 partidos oficiales, marcó tres goles y aportó una asistencia.
Sin embargo, su rendimiento estuvo condicionado por una lesión en el pubis y una suspensión, además de la fuerte competencia en la plantilla dirigida por José Mourinho. Pero al mismo tiempo, el plantel blanco cuenta con nombres consolidados en su sector, como Federico Valverde, Brahim Díaz, Arda Güler y Bernardo Silva, lo que redujo las posibilidades de continuidad del argentino en el equipo principal para la temporada 2026/2027.