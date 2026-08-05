Franco Mastantuono definió su futuro: acordó su salida del Real Madrid y jugará en un club histórico de Italia El mediocampista saldrá del Merengue a préstamo y a mitad de 2027 deberá volver a España. El jugador surgido en River buscará rodaje en la Serie A. Por Agregar C5N en









Franco Mastantuono jugará un año a préstamo en Fiorentina.

Franco Mastantuono logró cerrar su futuro: después de ser resistido en Real Madrid, el mediocampista argentino acordó su llegada Fiorentina, uno de los equipos históricos de la Serie A de Italia.

El argentino, que perdió rodaje y no iba a ser tenido en cuenta por José Mourinho, fue cedido a préstamo a la Viola de la Serie A buscando continuidad y roce europeo. “ÚLTIMA HORA: Franco Mastantuono cedido a la Fiorentina, ¡aquí vamos! Acuerdo alcanzado con el Real Madrid esta mañana, cesión del talento argentino que se une al club italiano”, informó el periodista especializado en el mercado de pases europeo, Fabrizio Romano en sus redes sociales.

BREAKING: Franco Mastantuono on loan to Fiorentina, here we go!



Agreement reached with Real Madrid this morning, loan move for the Argentinian talent who joins the Italian club.



Mastantuono will return to Real Madrid in June 2027. pic.twitter.com/s4GxiQ7lYg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2026 Al mismo tiempo, el comunicador explicó que el regreso del surgido de las inferiores de River deberá ser el próximo año, es decir hasta junio 2027: así, jugará toda la temporada 2026/2027 vistiendo la camiseta violeta y compartirá plantel con el argentino, ex – Boca, Nicolás Valentini.

River había vendido a una de sus jóvenes promesas al Real Madrid en 2025 tras destacarse en un puñado de partidos, sobre todo durante la gestión de Martín Demichelis. Sin embargo, su proyección dentro del plantel principal del Merengue quedó limitada por la alta competencia interna, además, de ser resistidos por los hinchas españoles.

Los números de Franco Mastantuono en el Real Madrid Desde su llegada al Real Madrid, Franco Mastantuono disputó apenas 35 partidos oficiales, marcó tres goles y aportó una asistencia.