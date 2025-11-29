29 de noviembre de 2025 Inicio
Volkswagen actualizó el SUV Taos: cambio de look y más equipamiento

Tras finalizar la producción en nuestro país, la renovación de Taos ahora llega desde México. Las modificaciones actualizan la estética al nuevo lenguaje global de la marca.

Federico Bossio
Por
Federico Bossio

El cambio principal en el diseño exterior es en el frontal.

Volkswagen lanzó en Argentina el restyling del SUV Taos, que ahora llega importada de México tras el fin de su producción en la planta de Pacheco, Buenos Aires. Entre los cambios más destacados, el SUV compacto estrena un rediseño exterior con nueva parrilla, paragolpes, ópticas delanteras y una barra de LED trasera que actualiza la estética al nuevo lenguaje global de la marca.

En el interior incorpora materiales renovados, un tablero digital actualizado y una pantalla multimedia de 10 pulgadas con el sistema VW Play Connect, compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, además de cargador inductivo y mejoras en conectividad. Mantiene, para todas las versiones, el motor naftero 1.4 TSI de 150 cv y 250 Nm, pero reemplaza la caja automática de seis marchas por una nueva Tiptronic de ocho velocidades, lo que promete menor consumo y una respuesta más suave en ruta y ciudad. La tracción se mantiene delantera.

El Director Comercial de Volkswagen Group Argentina, Martin Massimino, sostuvo en diálogo con C5N que "se trata de un vehículo que el primer semestre lidero el segmento SUV y marca una consolidación de la ofensiva que arrancamos en 2016 y se agranda todos los años".

"La renovación es muy importante: lo primero que se nota es en el frente, ya presente en Tiguan y Tera, con una iluminación más afinada y una parte frontal mucho mas robusta. En la parte trasera hay un cambio relevante, que es una tira LED que une los dos focos, que ilumina el logo, así que se va a notar en las calles rápidamente", agregó.

El directivo describió que "esta renovación le viene muy ben a todos los modelos y estamos cumpliendo el desafío de presentarlo antes de fin de año".

De cara al futuro, sostuvo que "el mercado muestra una buena tendencia respecto al año anterior y tenemos grandes expectativas para 2026".

Driving Mode Selection

Este sistema ofrece 4 modos de conducción que permiten adaptar el vehículo a diferentes estilos de conducción y condiciones de uso, mediante cuatro modos:

  • Normal: equilibrio entre confort y eficiencia en el manejo diario.
  • Deportivo: repuesta más ágil y dinámica, ajustando acelerador, dirección y transmisión
  • Ecológico: optimiza el consumo de combustible mediante ajustes en acelerador, cambios y climatización.
  • Individual: personalización de parámetros como dirección, acelerador y climatización, creando un modo de conducción a medida.
En seguridad ofrece de serie seis airbags, control de estabilidad, freno autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo con función Stop&Go y en las versiones Highline suma alerta de punto ciego y un paquete de asistencias a la conducción.

Versiones y Precios

  • Volkswagen Taos Comfortline 250TSI AT: $54.200.000.-
  • Volkswagen Taos Highline 250TSI AT: $61.700.000.-
  • Volkswagen Taos Highline Bitono 250TSI AT: $62.500.000.-
