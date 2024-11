Franco Colapinto reveló la reacción del jefe de Williams por su choque en Las Vegas: "No estaba muy..."

El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto , admitió que el jefe de la escudería Williams, James Vowles , no se encontraba "muy contento" luego de que se estrellara contra un muro en la última vuelta de la Q2 en el Gran Premio de las Vegas.

Luego de la carrera en Las Vegas, en la que finalizó 14° después de que largara desde boxes, Colapinto expuso la insatisfacción de Vowles. "No estaba muy contento, pero siempre me dio mucho apoyo" , expresó el pilarense en una conferencia de prensa.

En tanto, marcó la capacidad resolutiva del jefe de Williams: "Aprendí mucho de él. Sé lo importante que esto es para él y también lo es para mí, aunque cuando pasan estas cosas, la mentalidad y la voluntad de seguir empujando hacia adelante y no rendirse y siempre encontrar una solución a los problemas es su fortaleza y siempre encuentra cosas positivas en las negativas".

"Siempre saco cosas positivas de los momentos difíciles y es gracias a Vowles por su manera de pensar, su mentalidad y su manera de ir hacia adelante como líder", agregó en esta línea.

Por otro lado, advirtió sobre cuál fue su estado luego del choque: "Quedé medio bobito cuando me bajé del auto, estaba medio drogado y boludo. No sabía qué pasaba, estaba conmocionado. Por suerte después me dijeron que podía correr. Teníamos un buen auto este finde, fue un pequeño error que costó muy caro".

Embed ¡¡FRANCO COLAPINTO VENÍA MUY BIEN PARA METERSE EN LA Q3 DE LAS VEGAS PERO ESTRELLÓ SU AUTO!! Quedó prácticamente destruido...



#LasVegasGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/XrDGperIQ0 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2024

Franco Colapinto completó una sólida recuperación en el GP de Las Vegas

Franco Colapinto tuvo una sólida recuperación en el Gran Premio de Las Vegas tras el accidente del sábado que lo obligó a largar desde boxes y adelantó seis lugares para terminar en la 14° posición, mientras que Max Verstappen se consagró tetracampeón de la Fórmula 1 a falta de dos fechas para el final del torneo.

El desempeño del argentino en el circuito callejero fue positivo a pesar de que no logró sumar puntos. Gracias al trabajo de los mecánicos de Williams, que repararon el monoplaza justo a tiempo para la carrera, a lo largo de las 50 vueltas Colapinto superó a cuatro pilotos y ganó otros dos puestos por los abandonos del francés Piere Gasly y de su compañero de equipo, Alexander Albon.

Las condiciones del circuito jugaron un papel clave, con temperaturas extremas que complicaron la adhesión de los neumáticos. Mientras otros competidores debieron realizar paradas tempranas, su estrategia inicial con neumáticos duros le permitió al argentino sortear mejor el desgaste.

La victoria fue para George Russell, quien lideró de principio a fin con Mercedes, seguido por su compañero Lewis Hamilton y Carlos Sainz, de Ferrari. Verstappen terminó quinto, una posición por encima de su principal perseguidor en el campeonato, Lando Norris, de McLaren, que quedó sin chances de disputar el título.