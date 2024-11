El contundente presagio de una de las figuras más polémicas de la Fórmula 1 sobre Franco Colapinto: "Podría ser..."

Si bien para la temporada del próximo año, el francés Pierre Gasly y el australiano Jack Doohan, serán los encargados de ocupar las butacas de la escudería Alpine, este último tiene una cláusula de rendimiento por lo que su permanencia en la máxima categoría estará sujeta a su desempeño en las primeras carreras del próximo calendario y podría abrirle un lugar al argentino.

“Todos lo quieren en el equipo, no solo yo. Yo pienso que es muy bueno. Tiene mucha presión y lo hace muy fácil, pero es excelente”, continuó Briatore, una de las figuras más polémicas de la Fórmula 1 luego del escándalo del GP de Singapur en 2008, en el cual fue encontrado culpable de ordenar a Nelson Piquet Jr. que se estrellara para que darle la victoria a Fernando Alonso.

El pilarense de 21 años no será el segundo piloto de la escudería británica ya que, a medidos de este año, Williams confirmó la llegada de ahora corredor de Ferrari, Carlos Sainz, y será el compañero de equipo, Alex Albon.

Más allá de la gran recuperación de Franco Colapinto, la victoria fue para George Russell, quien lideró de principio a fin con Mercedes, seguido por su compañero Lewis Hamilton y Carlos Sainz, de Ferrari.

Verstappen terminó quinto, una posición por encima de su principal perseguidor en el campeonato, Lando Norris, de McLaren, que quedó sin chances de disputar el título. De esta manera, el piloto neerlandés consiguió su cuarto título mundial consecutivo con Red Bull y alcanzó a leyendas como Sebastian Vettel y Jack Brabham.

Embed - Max Verstappen on Instagram: " Four time world champion!!! A season with a lot of challenges, but we worked hard as a team. I am very proud of us This would never have been possible without all the dedication and effort of everyone at @redbullracing A huge thank you to all involved for this incredible achievement #F1 #KeepPushing #UnleashTheLion"