Elecciones 2025: en La Matanza el peronismo arrasó con más de 50 puntos La participación fue mayor que en septiembre y Fuerza Patria se garantizó una nueva victoria a nivel local.







En el municipio de La Matanza el peronismo se impuso en las elecciones nacionales con 52 puntos frente al 31% que alcanzó La Libertad Avanza. El intendente Fernando Espinoza se puso al frente de la campaña y garantizó una victoria local.

Con una participación del 68% del padrón, desde el Ejecutivo destacaron que creció la asistencia en las urnas, ya que en septiembre fue del 65%.

En la previa, el intendente de La Matanza emitió su voto en la Escuela Primaria N° 153 de Villa Luzuriaga y destacó: "Democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere.”

“Estamos muy felices, porque se está realizando una votación totalmente en paz”, enfatizó el jefe comunal y aseveró: “Hoy es una fiesta de la democracia. En cada una de las boletas que introducimos en las urnas van los sueños de nuestras familias y la Argentina que queremos”.