27 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Elecciones 2025: en La Matanza el peronismo arrasó con más de 50 puntos

La participación fue mayor que en septiembre y Fuerza Patria se garantizó una nueva victoria a nivel local.

Por
Elecciones 2025: en La Matanza el peronismo arrasó con más de 50 puntos

En el municipio de La Matanza el peronismo se impuso en las elecciones nacionales con 52 puntos frente al 31% que alcanzó La Libertad Avanza. El intendente Fernando Espinoza se puso al frente de la campaña y garantizó una victoria local.

El Congreso renovó bancas.
Te puede interesar:

Elecciones 2025: cuándo asumirán los nuevos diputados y senadores

Con una participación del 68% del padrón, desde el Ejecutivo destacaron que creció la asistencia en las urnas, ya que en septiembre fue del 65%.

En la previa, el intendente de La Matanza emitió su voto en la Escuela Primaria N° 153 de Villa Luzuriaga y destacó: "Democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere.”

“Estamos muy felices, porque se está realizando una votación totalmente en paz”, enfatizó el jefe comunal y aseveró: “Hoy es una fiesta de la democracia. En cada una de las boletas que introducimos en las urnas van los sueños de nuestras familias y la Argentina que queremos”.

Para finalizar, enfatizó: “En La Matanza, hay mucha juventud participando, acercándose a votar, con el sueño de un futuro mejor"

Noticias relacionadas

El Congreso renovó bancas.

Elecciones 2025: cómo quedará conformado el Congreso tras las legislativas

Provincia por provincia, así fue el resultado. 

Elecciones legislativas: los resultados provincia por provincia

play

La Libertad Avanza alcanzó un categórico triunfo a nivel nacional

play

Kicillof reconoció la derrota y bregó: "Ni miedo, ni tristeza, ni resignación, más trabajo, más militancia".

play

Milei convocó a los gobernadores a discutir acuerdos y anticipó: "Tendremos el Congreso más reformista de la historia"

Los mejores memes de las Elecciones legislativas de 2025.

Elecciones legislativas 2025: los mejores memes y bloopers

Rating Cero

Los famosos se mostraron felices ejerciendo su derecho a votar

Elecciones 2025: así emitieron sus votos los famosos en las urnas

Mauro Icardi no estuvo en Argentina para festejar el cumpleaños de Isabella.

El sorpresivo post de Icardi lejos de su hija durante su cumpleaños: "Todos los días..."

Claudia Schijman es un actriz y docente 

Dolor en el espectáculo: murió una de las actrices de El Eternauta

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul iban a casarse antes del 2026.

Se postergó el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: "Se pasa para el 2026"

Mirtha Legrand volvió a participar de las elecciones tras su ausencia en mayo.

Mirtha Legrand fue a votar a sus 98 años: "Me vestí con los colores de la patria"

Ahora, llegó a la gran N roja, Los cretinos, una película animada de Reino Unido que es tendencia y escaló rápidamente al top ten de las más vistas. Es un entretenimiento garantizado para disfrutar en familia.
play

Para toda la familia: de qué se trara Los cretinos, la película animada que es tendencia en Netflix

últimas noticias

Estos son los resultados del sorteo del domingo 26 de octubre de 2025.

Quini 6: resultados del sorteo 3.316 del domingo 26 de octubre de 2025

Hace 35 minutos
El ministro de Economía contó que se comunicó con la Casa Blanca y que están contentos con el resultados de las elecciones.

Tras las elecciones, Caputo ratificó la continuidad del esquema de bandas cambiarias

Hace 37 minutos
Los ADRs vuelan en el premarket de Wall Street.

Furor en el premarket de Wall Street tras el triunfo de LLA: ADRs vuelan hasta 15%

Hace 1 hora
Ilustración de portada del diario neoyorkino sobre las elecciones 2025 en Argentina.

La reacción de los principales medios del mundo ante la victoria del gobierno de Javier Milei

Hace 1 hora
El Congreso renovó bancas.

Elecciones 2025: cuándo asumirán los nuevos diputados y senadores

Hace 2 horas