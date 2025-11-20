20 de noviembre de 2025 Inicio
Stroll ninguneó a Colapinto por sus declaraciones tras el GP de Brasil: "¿Cuántos puntos tiene?"

El piloto de Aston Martin se hizo eco de las fuertes declaraciones del argentino en Interlagos, no se calló nada y lo destrozó: “Tal vez está frustrado y enojado con la vida”. Ahora en Las Vegas, el pilarense volvió a hablar delante de los micrófonos y intentó bajar la tensión.

Por
Stroll ninguneó a Colapinto por sus declaraciones tras el GP de Brasil: ¿Cuántos puntos tiene?

La Fórmula 1 volverá al ruedo este fin de semana y en la antesala del Gran Premio de Las Vegas se vivió un momento de tensión por las repercusiones de Brasil: Franco Colapinto había apuntado contra Lance Stroll tras bajar de su monoplaza y ahora el piloto de Aston Martin respondió con dureza. De igual modo, el argentino intentó bajar la tensión generada por sus dichos.

La 22° fecha de la Fórmula 1 se correrá en Estados Unidos, en el Gran Premio de Las Vegas.
Todo comenzó cuando el pilarense no ocultó su enojo contra el canadiense tras el incidente de Interlagos con Gabriel Bortoleto, quien intentó superarlo en la curva Pico de Pato y terminó contra el muro. “Stroll siempre está sacando gente de la pista, no mira los espejos, no deja espacio; y mandó a Gabi contra el muro”, disparó el piloto de Alpine y recordó un roce previo en México, donde el canadiense le provocó un trompo: “Es lo que hace cada vez”.

Ahora, el canadiense no se quedó callado y decidió responderle con total crudeza e ironía al oriundo de Pilar. “Escuché sobre eso. No sé, tal vez está frustrado y enojado con la vida”, indicó en diálogo con la prensa.

Al mismo tiempo, cuando le mencionaron que el argentino aún no sumó puntos en Alpine no sumó puntos esta temporada, fue más lejos: “¿Cuántos puntos tiene? Probablemente debería concentrarse en lo suyo y tratar de sumar algunos. Necesita hablar de otras cosas irrelevantes. Mi consejo es que se enfoque en sumar un punto”.

La respuesta de Franco Colapinto al enojo de Lance Stroll

Después de la repercusión y enojo de Lance Stroll, Franco Colapinto volvió a tocar el tema, pero esta vez para bajar la tensión a sus dichos y el ninguneo del canadiense. Antes del GP de Las Vegas, que se pondrá en marcha este jueves por la noche, el pilarense explicó que sus declaraciones fueron “en el calor del momento después de la carrera”.

“El incidente con Gabi... yo estaba justo detrás y solo vi el momento. Pero, por supuesto, disculpas si lo afectó. Estaba muy caliente después de la carrera y espero que esté todo bien entre nosotros”, ofreció disculpas.

Por otro lado, el ex – Williams también destacó que ambos compartieron muchas maniobras al límite de la pista: “Hemos pasado mucho tiempo juntos en las carreras, estuvimos muy cerca y tuvimos algunas peleas ajustadas”.

Fórmula 1: a qué hora es el Gran Premio de Las Vegas

Jueves 20 de noviembre

  • Práctica Libre 1: 21:30

Viernes 21 de noviembre

  • Práctica Libre 2: 01
  • Práctica Libre 3: 21:30

Sábado 22 de noviembre

  • Clasificación: 01

Domingo 23 de noviembre

  • Carrera: 01

Los horarios corresponden a Argentina y la transmisión podrá verse a través de Fox Sports y Disney + Premium.

