El mensaje de Messi tras la victoria de la Selección ante Jordania: "Seguimos juntos" El capitán entró en el segundo tiempo y marcó el tercer gol en la victoria por 3 a 1 para que Argentina se clasifique a los 16avos de final con puntaje ideal. Por Agregar C5N en









Argentina jugará los 16avos el próximo viernes ante Cabo Verde

Como está siendo de costumbre, Lionel Messi recurrió a sus redes sociales para expresar su felicidad tras la victoria de la Selección ante Jordania en el cierre de la fase de grupos y ya ponerse a pensar en lo que serán los 16avos. del Mundial 2026.

El capitán ingresó en el segundo tiempo y selló lo que terminó siendo el 3 a 1 final, para que Argentina termine como el líder invicto en el Grupo J y además, estirar la ventaja como máximo goleador de los mundiales al marcarle de tiro libre un gol y ser actualmente el goleador del torneo con 6 gritos.

“Una victoria más para completar la fase de grupos. Seguimos juntos”, escribió junto a la bandera argentina y una serie de fotos de él festejado su gol junto a sus compañeros y otras fotos del partido.

View this post on Instagram Con este tanto, el rosarino, quien entró a los 15 minutos del complemento por Lautaro Martínez, llegó a los 19 goles en las Copas del Mundo y le sacó tres de diferencia al alemán Miroslav Klose y al francés Kylian Mbappé, ambos con 16.

Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina en el Mundial 2026 Tras la victoria de la Selección argentina en el cierre de la fase de grupos, ahora Argentina ya estará pensando en lo que será la siguiente ronda del Mundial 2026.