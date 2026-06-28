Es argentino, hizo carrera en Europa y vivió un duro momento tras la tragedia en Venezuela El desesperante momento que atraviesa este futbolista argentino tras los terremotos en Venezuela. Por Agregar C5N en









Es argentino y fue afectado por los sismos en Venezuela. Redes sociales

Los terremotos en Venezuela también afectaron a un futbolista argentino que milita en el Club Sport Marítimo de La Guaira.

El defensor pidió ayuda para localizar a su esposa y sus dos hijos, desaparecidos tras los sismos.

El jugador tiene una extensa trayectoria en Europa y América, con pasos por España, Grecia y Venezuela.

En medio de la angustia, difundió un mensaje en redes sociales solicitando oraciones y colaboración tras el derrumbe de su edificio. La tragedia que atraviesa Venezuela tras los devastadores terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 también afecta de manera directa a un futbolista argentino. Se trata de Lucas Trejo, defensor de 38 años que milita en el Club Sport Marítimo de La Guaira, quien pidió ayuda para encontrar a su esposa y a sus dos hijos, desaparecidos desde que se produjeron los sismos.

El defensor nacido en Córdoba comenzó su recorrido en el fútbol en España, donde vistió la camiseta del L’Escala FC. A partir de 2007 continuó su carrera en Grecia, al incorporarse al Atromitos FC, club con el que llegó a competir en la Primera División. Luego sumó otra experiencia en ese país al defender los colores del Ethnikos Asteras FC.

Lucas Trejo en el futbol de Venezuela. Redes sociales A lo largo de su carrera, Trejo defendió los colores de distintos equipos de América y Europa, consolidando una amplia trayectoria en el exterior. Entre sus etapas más recordadas sobresale su paso por el Monagas Sport Club de Venezuela, donde logró afianzarse como uno de los futbolistas más importantes del plantel.

En 2016 arribó al conjunto de Maturín como refuerzo para el Torneo Clausura. Durante su etapa en el club fue parte del equipo que se consagró campeón del Torneo Apertura 2017 luego de imponerse en la final frente a Caracas FC. Más adelante, integró el histórico plantel de Monagas que disputó la Copa Libertadores 2018, en la que tuvo participación en el duelo ante Cerro Porteño de Paraguay por la primera fase del certamen continental.

Cuál es la dura historia de Oscar Trejo Los sismos registrados en Venezuela afectaron con fuerza tanto el centro como el norte del país, generando el derrumbe de múltiples estructuras en Caracas y en la franja costera de La Guaira. En ese contexto de emergencia, los equipos de rescate siguen desplegados trabajando sin pausa entre los restos de los edificios colapsados, mientras se mantiene la incertidumbre por la cantidad de personas que aún no han sido localizadas.

En ese contexto, el jugador pidió ayuda para dar con el paradero de su esposa y sus dos hijos, quienes permanecen desaparecidos desde que se registraron los sismos en la zona. El pedido busca ampliar la difusión de cualquier información que pueda aportar datos sobre su ubicación. Lucas Trejo y su familia en los festejos de un campeonato. Redes sociales En medio de la angustia, Trejo publicó una fotografía familiar y dio a conocer las identidades de sus seres queridos con la intención de facilitar cualquier dato que pueda ayudar a dar con su paradero. “Mi edificio en Playa Grande se derrumbó. No tengo noticias de mi familia. Por favor, recen por ellos y compartan este mensaje si alguien los vio. Quiero creer que no estaban allí. Oren por mi familia”, expresó el futbolista a través de su cuenta de Instagram.