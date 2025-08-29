29 de agosto de 2025 Inicio
Franco Colapinto terminó 18° en la primera práctica libre del Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1

El piloto de Alpine, que cumplió un año en la máxima categoría, regresa al circuito después del parate por las vacaciones de verano en Europa. Desde las 11 será el segundo entrenamiento.

Franco Colapinto afronta las prácticas libres en Países Bajos.

Franco Colapinto, tras la primera práctica libre, terminó en el 18° lugar. Los pilotos vuelven a la acción tras el receso por las vacaciones de verano en Europa y saldrán al circuito de Zandvoort para disputar el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1.

El argentino volverá a correr este fin de semana en el Gran Premio de Países Bajos.
El piloto de Alpine se mantuvo durante varias vueltas en la última posición, y si bien logró escalar dos lugares, se mantuvo en el fondo de la grilla. El argentino realizó un tiempo de 1:12.276 y quedó a poco menos de dos segundos del líder de la sesión, Lando Norris (1:10.278). Pierre Gasly, el otro piloto de Alpine, terminó décimo a 1.335 del británico.

“Estamos muy enfocados en el desarrollo del próximo año”, dijo el piloto de Alpine al recordar que cumplió un año en la Fórmula 1. Su salto a la máxima categoría del automovilismo mundial llegó de la mano de Williams Racing y, luego del traspaso, durante este 2025 se mantiene en la escudería francesa Alpine.

Franco Colapinto regresa al circuito.

Con uno de los peores autos de la temporada, Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto reconoció que la lluvia podría ser determinante para sacar ventaja pensando en el rendimiento del A525, el monoplaza que es el peor auto de la temporada.

Fórmula 1: días y horarios de Franco Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos

Viernes 29 de agosto

Práctica Libre 1: 7.30 (Argentina) / 12.30 (Países Bajos)

Práctica Libre 2: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Países Bajos)

Sábado 30 de agosto

Práctica Libre 3: 6.30 (Argentina) / 11.30 (Países Bajos)

Clasificación: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Países Bajos)

Domingo 31 de agosto

Carrera principal a 72 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Países Bajos)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica

