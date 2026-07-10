Tras quedar eliminado del Mundial 2026, Bono ilusiona a River: "Lo siento como familia" El arquero de Marrueco volvió a expresar su amor por el Millonario y no descartó la incorporación al club en medio de la salida de Franco Armani. Por Agregar C5N en









Bono tiene 35 años. Redes sociales

El arquero Yassine Bounou, más conocido como Bono, volvió a manifestar el cariño que siente por River y alimentó la ilusión de los hinchas al no descartar una posible llegada al club en el futuro. El marroquí, que actualmente ataja en el Al-Hilal de Arabia Saudita, habló tras la eliminación de Marruecos frente a Francia en el Mundial.

A los 35 años, el experimentado arquero aseguró que mantiene una relación muy cercana con el club de Núñez y confesó que lo siente "como familia". “Siempre está ese cariño cuando hablo con gente del club como jugadores y exjugadores. Yo amo a la Argentina, siempre le voy a desear lo mejor”, expresó.

Ante la consulta sobre la posibilidad de vestir algún día la camiseta de River, Bono recordó que su situación contractual es un impedimento. "Eso no depende de mí porque tengo contrato con otro club. River está funcionando muy bien, tiene dos arqueros muy buenos y si en algún momento se puede dar, estaría bien. Si no, seguiré siendo un hincha más", afirmó.

El mensaje despedida de Bono para Franco Armani Además, Bono aprovechó la ocasión para despedir a Franco Armani, quien puso fin a una de las etapas más exitosas de su carrera en River. El marroquí destacó la huella que dejó el campeón del mundo en el club y no ocultó su admiración.