En Vivo
10 de julio de 2026 Inicio

Tras quedar eliminado del Mundial 2026, Bono ilusiona a River: "Lo siento como familia"

El arquero de Marrueco volvió a expresar su amor por el Millonario y no descartó la incorporación al club en medio de la salida de Franco Armani.

Por
Bono tiene 35 años.

Bono tiene 35 años.

Redes sociales

El arquero Yassine Bounou, más conocido como Bono, volvió a manifestar el cariño que siente por River y alimentó la ilusión de los hinchas al no descartar una posible llegada al club en el futuro. El marroquí, que actualmente ataja en el Al-Hilal de Arabia Saudita, habló tras la eliminación de Marruecos frente a Francia en el Mundial.

Scaloni piensa hasta último momento el equipo contra Suiza.
Te puede interesar:

El plan de Scaloni: cómo formará la Selección contra Suiza por los cuartos del Mundial

A los 35 años, el experimentado arquero aseguró que mantiene una relación muy cercana con el club de Núñez y confesó que lo siente "como familia". “Siempre está ese cariño cuando hablo con gente del club como jugadores y exjugadores. Yo amo a la Argentina, siempre le voy a desear lo mejor”, expresó.

Ante la consulta sobre la posibilidad de vestir algún día la camiseta de River, Bono recordó que su situación contractual es un impedimento. "Eso no depende de mí porque tengo contrato con otro club. River está funcionando muy bien, tiene dos arqueros muy buenos y si en algún momento se puede dar, estaría bien. Si no, seguiré siendo un hincha más", afirmó.

El mensaje despedida de Bono para Franco Armani

Además, Bono aprovechó la ocasión para despedir a Franco Armani, quien puso fin a una de las etapas más exitosas de su carrera en River. El marroquí destacó la huella que dejó el campeón del mundo en el club y no ocultó su admiración.

"Te felicito mucho por toda tu trayectoria en River, me emociona mucho hablar de vos porque viví momentos increíbles viéndote atajar en River. Seguramente sos de los arqueros más importantes de la historia de River y te deseo lo mejor en tu próxima etapa", expresó Bono.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lionel, el nombre más elegido por los chilenos.

La fiebre mundialista llegó al registro civil de Chile: Lionel es el nombre más elegido

Kylian Mbappé pidió el cambio ante Marruecos y encendió las alarmas en Francia. 

Alarma en Francia: Mbappé generó preocupación tras salir con dolor ante Marruecos en el Mundial 2026

La Selección argentina logró un épico triunfo ante Egipto que revolucionó el país.

"Con el corazón, siempre": el emotivo video motivacional de la Selección argentina a días de jugar los cuartos de final

Kylian Mbappé, la gran figura de Francia.

Con el gol de Mbappé contra Marruecos, así está la tabla de goleadores del Mundial

Kylian Mbappé, determinante en la victoria de Francia frente a Marruecos.

Con la clasificación de Francia, así se van definiendo los cruces de semifinales

Kevin De Bruyne y Lamine Yamal, dos símbolos de sus selecciones.

El único partido de este viernes por el Mundial 2026: a qué hora juegan España vs. Bélgica

últimas noticias

Se enojó Ángel de brito. ¿Con quién?

Ángel de Brito le declaró la guerra a una panelista de LAM: "Se cansó de sus aires de diva"

Hace 12 minutos
El dólar cotiza arriba de los $1.500. 

El dólar cierra la semana arriba de los $1.500

Hace 33 minutos
Así es el impresionante lugar que tiene Johnny Depp en Francia.

Se filtró el pueblo secreto que tiene Johnny Depp en Francia y ahora quiere vender

Hace 56 minutos
Alberto Saavedra contó cómo descubrió su origen familiar y se volvió tendencia en redes sociales.

Es un famoso actor colombiano y se enteró que es adoptado a los 25 años: de quién se trata

Hace 56 minutos
Cómo funcionará el tren Sarmiento y el Mitre.

Qué ramales del tren Mitre circulan durante el fin de semana largo

Hace 1 hora