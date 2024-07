Francisco Cerúndolo quedó eliminado de Wimbledon 2024: qué argentinos quedan en carrera

Este resultado es el calco de lo que viene sucediendo con el tenista que cayó en la primera ronda de Eastbourne, donde defendía el título conseguido en 2023, también perdió en su estreno en Queen’s y, como todos los argentinos, había llegado sin victorias en la superficie.

Cerúndolo Wimbledon Redes sociales

De esta manera, uno de los únicos representantes que tiene el país en carrera son Francisco Comesaña, el marplatense de 23 años, que derrotó al preclasificado Nº6, Andrey Rublev, en una victoria histórica en lo que era su primera participación en un cuadro principal de Grand Slam.

En segunda ronda va a enfrentar a Adam Walton, quien justamente venció a su compatriota Federico Coria. Por su parte, Tomás Martín Etcheverry superó al italiano Luca Nardi en sets corridos y el jueves chocará ante Alexei Popyrin. Los argentinos jugarán el mismo día con la esperanza de instalarse en tercera ronda.

Por su parte, en el cuadro femenino, Loudres Carlé cayó este miércoles ante Katie Volynets, pero también habían perdido ya Julia Riera frente a Marie Bouzkova y Nadia Podoroska perdió el primer día vs. Dayana Yastremska.

Histórico triunfo en Wimbledon: el argentino Francisco Comesaña le ganó al Nº6, Andrey Rublev

Era difícil imaginar que, tras no haber logrado ni un triunfo en todo 2024, el debut de Francisco Comesaña en Wimbledon fuese tan efectivo. El marplatense le ganó al preclasificado número 6 y uno de los favoritos, Andrey Rublev, en cuatro sets y se instaló en la segunda ronda.

Francisco Comesaña ATP Tour

En 2 horas y 58 minutos, Comesaña venció al ruso por 6-4, 5-7, 6-2 y 7-6. El dominio fue total: el argentino encontró respuesta en cada una de sus devoluciones, pero también en sus tiros difíciles. Pero un dato no menor, tiene que ver con el temperamento del rival que fue clave.

No es la primera vez que Rublev se muestra fuera de las casillas revoleando la raqueta, golpeándose a sí mismo con el elemento o simplemente contra el piso. Estos comportamientos dan que hablar, pero no solo a los espectadores, sino a su mismo equipo que no pueden ayudarlo a mantener una calma.