Tras el choque en la sprint, Colapinto no pasó a la Q2 y largará 18º en el GP de Brasil

El piloto argentino Franco Colapinto tuvo una muy floja actuación y quedó eliminado en la Q1 del GP de Brasil, que tuvo como principal novedad que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) tampoco superó el corte clasificatorio.

Franco Colapinto perdió el control y chocó en la carrera Sprint del GP de Brasil. 

Franco Colapinto protagonizó este sábado un duro choque con su monoplaza de Alpine durante la carrera sprint del Gran Premio de Brasil en la Fórmula 1 y partirá en la posición 18°. El piloto argentino, quien acaba de renovar contrato con la escudería francesa para 2026, perdió el control del auto en una de las curvas, donde también se despistaron Nico Hulkenberg y Oscar Piastri, piloto australiano que pelea el campeonato y la pérdida de puntos podría ser determinante para el título.

Alpine trabajará a contrarreloj para recuperar el auto de cara a la clasificación.
La sinceridad de Colapinto, tras el choque en la sprint del GP de Brasil: "No entiendo bien"

Todo ocurrió durante la sexta vuelta de la carrera, sobre la curva tres del circuito de Interlagos, en medio de fuerte clima de lluvias que azotaron a la ciudad de San Pablo. El pilarense no pudo controlar el auto tras pasar sobre un banco de agua, salió de la pista a toda velocidad y chocó fuertemente. Cuando el auto se detuvo por completo el piloto levantó ambos pulgares para transmitir tranquilidad y salió del vehículo por sus propios medios.

Tras el accidente, Alpine informó mediante sus redes sociales oficiales: “Franco fue trasladado al centro médico tras el incidente en la curva 3 para someterse a revisiones preventivas. Se encuentra bien y los médicos le han dado el alta”. Por los graves daños, se evaluará el estado del auto pero el piloto estaría óptimo para correr el domingo.

La preocupación para Colapinto radica en ver como quedó el estado del monoplaza, de cara a la clasificación de esta tarde y la carrera principal del domingo. Se espera que puedan trabajar con el auto a contrarreloj para la qualy de las 15.

Video: el choque de Franco Colapinto en la carrera sprint del GP de Brasil

La sinceridad Franco Colapinto, tras el choque en la sprint del GP de Brasil: "No entiendo bien"

El piloto argentino Franco Colapinto lamentó este sábado el choque que tuvo durante la carrera sprint del Gran Premio de Brasil en la Fórmula 1. "No entiendo bien", se sinceró el pilarense, que acaba de renovar su vínculo con la escudería francesa para 2026.

“Todavía no entiendo bien porque perdí el control del auto, creo que había un poco de agua. Pero nada, hay que tratar de revisar y ojalá que puedan arreglarlo”, señaló Colapinto a la prensa tras el incidente.

Por su parte, Alpine llevó tranquilidad a los fans al informar en su cuenta de X que "Franco fue trasladado al centro médico tras el incidente en la curva 3 para someterse a revisiones preventivas. Se encuentra bien y los médicos le han dado el alta".

Como quedó el resto de la clasificación del GP Brasil para el domingo

La pole position para el domingo quedó compuesta por Lando Norris, quien saldrá primero, que obtuvo una marca de 1:09.511 con McLaren. De la segunda a la cuarta posición, largarán Andrea Kimi Antonelli, Charles Leclerc y Oscar Piastri, respectivamente.

Para Alpine no es todo gris: el francés Pierre Gasly tuvo una excelente participación y clasificó 9°. Lewis Hamilton quedó sorpresivamente eliminado en el Q2 y largará 13° y Max Verstappen, quién no tuvo suerte con el vehículo de Red Bull y comenzará en la posición 16°.

Desde X , la cuenta oficial de Fórmula 1 publicó la clasificación completa que será este domingo desde las 14 con 71 vueltas

