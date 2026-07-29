Es muy famosa, tuvo una relación muy mediática y ahora presentó a su nuevo amor desde la cama

La exparticipante de Gran Hermano Zoe Bogach volvió a ubicarse en el centro de la escena del espectáculo luego de compartir un video íntimo desde la cama junto a quien sería su nueva pareja. La publicación, realizada en TikTok, rápidamente se viralizó y despertó una catarata de comentarios entre sus seguidores, que interpretaron el gesto como la confirmación oficial de un nuevo capítulo sentimental tras su comentada separación de Manuel Ibero .

El registro muestra a la influencer recostada junto al joven, quien la abraza mientras ambos sonríen frente a la cámara. La publicación estuvo acompañada por una frase que no dejó margen para las dudas sobre su presente amoroso: "Me gusta él. Pero sus ojos tienen la culpa" , escribió Zoe, en una declaración que rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales y en los programas de televisión dedicados al espectáculo.

El contenido no solo confirmó que la exintegrante del reality volvió a apostar al amor, sino que también dejó entrever un cambio de etapa luego de varios meses marcados por conflictos públicos. En las últimas semanas, Bogach había hablado del difícil momento que atravesó tras su desvinculación de un ciclo de streaming vinculado a Telefe, donde aseguró haberse sentido "maltratada, destratada, usada y completamente descartable" , un testimonio que generó una fuerte repercusión entre sus seguidores.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse. Mientras algunos usuarios celebraron el nuevo romance con mensajes de felicitación, otros comenzaron a especular sobre la identidad del joven e incluso lo compararon con figuras conocidas.

La historia de amor entre Zoe Bogach y Manuel Ibero había sido una de las más seguidas por los fanáticos desde la salida de la influencer de Gran Hermano. Sin embargo, con el paso de los meses la relación comenzó a desgastarse y finalmente ambos decidieron ponerle punto final. Aunque evitaron exponer públicamente todos los detalles de la ruptura, quedó claro que atravesaban momentos personales diferentes y que cada uno buscaba enfocar su energía en objetivos propios.

Ahora, con el paso del tiempo, Zoe confirmó que volvió a abrirle la puerta al amor, aunque aclaró que todavía no considera que esté formalmente de novia. En una entrevista, explicó: "No estoy de novia, pero estoy saliendo hace unos meses. Lo blanqueé porque estamos exclusivos y estamos casi siempre juntos", una declaración que dejó en evidencia que el vínculo avanza, aunque sin apresurar definiciones sobre el futuro.

La influencer también reveló cómo nació esta nueva historia sentimental. Según contó, "A él lo conocí hace 3 años, antes de ponerme de novia con mi ex, en un boliche", aunque recién en los últimos meses decidieron profundizar el vínculo. De acuerdo con su propio relato, el joven insistió durante un largo tiempo en conocerla mejor fuera de ese contexto, hasta que finalmente ella aceptó darle una oportunidad luego de priorizar durante varios meses sus estudios y proyectos laborales.

En ese sentido, Zoe remarcó que actualmente busca vivir esta relación con un perfil mucho más reservado que en experiencias anteriores. "Yo estoy súper concentrada en mi trabajo y en mis estudios. Hace meses que no me daba la oportunidad de conocer a nadie", sostuvo al explicar por qué eligió mantener la identidad de su pareja fuera del foco mediático.