"Es decepcionante": el director de Alpine fulminó a Franco Colapinto y Pierre Gasly por su desempeño en Hungría Flavio Briatore expresó su enojo y sentenció: "No hemos estado a la altura últimamente". Franco Colapinto cayó dos posiciones respecto de la largada y llegó por detrás de los dos Aston Martin y Pierre Gasly finalizó 12°. Por Agregar C5N en









Flavio Briatore, director del equipo de Alpine.

El director del equipo de Alpine, Flavio Briatore, describió como "decepcionante" el desempeño de Franco Colapinto y Pierre Gasly este domingo, que terminaron 15° y 12° en el Gran Premio de Hungría, respectivamente. "No hemos estado a la altura últimamente", lamentó el asesor ejecutivo de la escudería.

"Terminar una carrera sin sumar puntos es decepcionante, sobre todo porque hemos perdido la quinta posición en el Campeonato de Constructores. El hecho de que Racing Bulls haya vuelto a puntuar con ambos coches nos ha relegado al sexto puesto de la clasificación", analizó Briatore en un comunicado oficial difundido por Alpine.

“Ellos han hecho un mejor trabajo en esta fase de la temporada”, reconoció el italiano, en relación a la actuación de Racing Bulls, que sumó puntos en Hungría gracias a Liam Lawson (8°) y Arvid Lindblad (10°).

Ya con el foco puesto en la segunda parte de la temporada, Briatore anticipó: “Sabemos que pronto llegarán novedades y mejoras, y necesitamos dar los grandes pasos adelante de los que somos capaces”.

“Debemos aprovechar esta sensación como una motivación extra en Enstone para revertir la situación. No hemos estado a la altura últimamente, pero aún queda media temporada y lo que más importa es dónde terminemos en la última carrera”, sostuvo el asesor ejecutivo de Alpine.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 El Gran Premio de Hungría marcó el cierre de la primera parte de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Ahora, la categoría ingresará en el tradicional receso de mitad de año antes de reanudar la actividad. La próxima cita del calendario será el Gran Premio de los Países Bajos, que se disputará el 23 de agosto en el circuito de Zandvoort, donde Colapinto buscará dejar atrás un fin de semana complicado en Hungría (terminó 15°) para volver a pelear por los puntos con Alpine.