"No a la segregación": BTS explicó por qué se bajó de los Premios Grammy 2026 La decisión de la banda surcoreana de no participar en los Premios Grammy 2026 se debe a la creación de una categoría exclusiva para el pop asiático. Agregar C5N en









El grupo exige que la música sea apreciada "sin importar la región o el idioma". Redes sociales

Los integrantes de BTS explicaron en sus cuentas oficiales que no participarán de los Premios Grammy 2026, ya que no están de acuerdo con la decisión de los organizadores en cuanto a un galardón especial.

Los integrantes de la banda surcoreana confirmaron a través que no formarán parte del evento ya que no están de acuerdo con una categoría exclusiva de pop asiático.

Los músicos RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook aseguraron en sus redes sociales: "Hemos decidido no participar en los Premios Grammy este año. Esperamos que la música pueda ser apreciada y amada por sí misma, sin importar la región o el idioma. Un agradecimiento especial a Army y a todos los que siempre nos han apoyado".

La decisión implica que ningún tema de su último trabajo Arirang compita en ninguna de las cateogorías de Recording Academy. Es un duro golpe para la 69° edición ya que el álbum se ubicó en el primer lugar del ranking Billboard 200 tras vender 641.000 copias durante su primera semana.

Desde la organización de los galardones remarcaron que la división se diseñó para evaluar producciones en lenguas de ese continente, abarcando expresiones como el K-pop, el J-pop y el C-pop.