Físico impecable: como fue la impresionante transformación de Luis Enrique a los 55 años El entrenador del PSG sorprendió por su estado físico a los 55 años. Los hábitos y rutinas que mantiene desde hace años explican gran parte de esa transformación. Por Agregar C5N en









El entrenador español deslumbra por su trabajo en el PSG y su estado físico. Redes sociales

Luis Enrique atraviesa su etapa más exitosa como entrenador tras conquistar dos Champions League con el PSG.

A los 55 años, luce una gran condición física gracias a una rutina sostenida en el tiempo.

El ciclismo es una de las actividades centrales de su preparación y bienestar diario.

También practica earthing y realiza ejercicios simples de manera frecuente para evitar el sedentarismo. Luis Enrique atraviesa el mejor momento de su carrera como entrenador al mando del Paris Saint-Germain. El español inició su proyecto en julio de 2023, cuando agarró a un club que venía de coronarse cómodamente en su país pero que decepcionaba a nivel europeo. Con sólo tres años de trabajo, construyó un equipo con un estilo de juego único, que le permitió consagrarse campeón de la Champions League por primera vez en su historia en 2025 y repetir nuevamente en 2026.

Además de su gran trabajo a nivel táctico, Luis Enrique llamó la atención de todos al lucir un gran estado físico durante los festejos del PSG. Con 55 años, el entrenador español lleva a cabo una serie de hábitos y rutinas que mantiene con disciplina desde hace tiempo y que forman parte de su estilo de vida.

La condición física que mantiene Luis Enrique. Redes sociales Combina actividad física frecuente, contacto con la naturaleza y hábitos saludables. Esa disciplina cotidiana, construida a lo largo de los años, aparece como uno de los principales motivos que explican cómo logró mantenerse en tan buena forma física mientras continúa compitiendo al máximo nivel del fútbol internacional.

Así fue la increíble transformación de Luis Enrique a sus 55 años Una de las actividades más importantes en su rutina es el ciclismo. Luis Enrique es un apasionado de la bicicleta desde hace décadas y suele utilizarla tanto como entrenamiento cardiovascular como una forma de desconexión mental. Incluso en concentraciones y viajes acostumbra llevar sus bicicletas para mantenerse activo y continuar con una práctica que considera fundamental en su vida diaria.

El ciclismo, una de las grandes pasiones de Luis Enrique. Redes sociales Otro de los hábitos que lleva a cabo es el llamado “earthing” o "grounding”, una práctica que consiste en caminar descalzo sobre superficies naturales como el césped, la arena o la tierra. El entrenador comenzó a incorporarlo a su rutina hace años y ha expresado que percibió cambios positivos en su bienestar general, convirtiéndolo en una costumbre habitual.

La constancia también es una de las claves de su transformación física. En lugar de depender únicamente de largas sesiones de gimnasio, Luis Enrique apuesta por mantenerse en movimiento durante toda la jornada. Según contó en el documental "Luis Enrique: No Tenéis Ni P* Idea", utiliza recordatorios para levantarse periódicamente y realizar breves ejercicios que le permitan evitar largos períodos de sedentarismo. Luis Enrique y sus sesiones breves de entrenamiento. Redes sociales Entre esos ejercicios aparecen movimientos simples pero efectivos como flexiones de brazos, sentadillas y zancadas. Son trabajos que pueden realizarse sin equipamiento especial y que ayudan a desarrollar fuerza, resistencia y movilidad. La repetición diaria de estos gestos forma parte de una filosofía basada en la regularidad más que en la intensidad extrema.