Una estrella de Flamengo podría ser suspendida hasta dos años por un doping positivo La versión fue difundida por el periodista Thiago Asmar, quien señaló que el jugador dio positivo en una primera prueba y el segundo análisis se realizaría el martes 27 de octubre. No se informó qué sustancia habría aparecido en la muestra y, hasta el momento, no existe confirmación oficial de una infracción. Por Agregar C5N en









Flamengo cayó por penales ante Estudiantes y quedó eliminado de la Copa Libertadores. Web

El mediocampista Jorginho, jugador de Flamengo, quedó bajo sospecha este viernes luego de que el periodista brasileño Thiago Asmar difundiera un supuesto resultado adverso en un control antidopaje cuya contraprueba estaría prevista para el martes 27, aunque ni el club ni la Conmebol confirmaron oficialmente una infracción.

Los reportes que circularon no identificaron la sustancia que habría aparecido ni precisaron cuándo se tomó la muestra. Esos datos siguen sin conocerse públicamente y resultan relevantes para reconstruir el episodio, aunque por ahora no hay elementos suficientes para establecer si existió una infracción a las normas antidopaje.

El procedimiento señalado para el próximo martes permitiría revisar el primer resultado y determinar si la señal inicial se sostiene, mientras que en la prensa brasileña se mencionó una posible suspensión de seis meses a dos años, un rango orientativo que no constituye una sanción oficial ni una resolución definitiva.

Flamengo podría sufrir la suspensión de Jorginho por un control antidoping presuntamente positivo. Web La noticia aparece en medio de las repercusiones por la eliminación de Flamengo ante Estudiantes en la semifinal de la Copa Libertadores, que se definió por penales en el Maracaná. El mediocampista falló su remate en la tanda, aunque no hay información que vincule ese episodio deportivo con el presunto control antidopaje.

Cuándo juega Estudiantes la final de la Copa Libertadores contra Palmeiras Tras vencer a Flamengo por penales en Brasil, Estudiantes clasificó a la final de la Copa Libertadores 2026 y jugará por el título ante Palmeiras, quien derrotó a Fluminense. La definición será en un partido único en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.