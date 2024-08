Fernando Signorini liquidó a Manuel Adorni por su ninguneo a Diego Maradona: "Serás olvidado en el trayecto del velorio al cementerio"

En el Gobierno y en buena parte de la derecha la figura de Maradona es cuestionada por su adhesión al peronismo y al gobierno de Cristina Kirchner y por su defensa a los derechos humanos y a la justicia social. La actitud Adorni generó el repudio de distintos sectores y actores de la sociedad.

"Adorni, vos serás olvidado en el trayecto del velorio al cementerio", escribió en su cuenta de X Signorini, quien fue el preparador físico de Maradona entre 1983 y 1994.

image.png

Adorni también recibió la respuesta de Dalma Maradona, hija del "10", quien tildó al vocero de "muppet" porque es "una persona que repite lo que tiene que decir, o sea, él ni siquiera tiene un pensamiento propio... Es el vocero de alguien, no puede decir lo que piensa él".

"Hace un paso de comedia de hacer que se olvida, horriblemente actuado, y cuando le dicen 'Maradona' dice: '¿quién?'. Mirá, te voy a decir una cosa: te guste o no te guste a vos, a Argentina la conocen gracias a la persona que vos te hacés el boludo diciendo que no la conocés", remarcó Dalma.

En ese sentido, destacó que "deportivamente, te guste o no, representó a Argentina y salió campeón con Argentina. Es algo que no podés negar. Sí, obviamente, te podés hacer el boludo haciendo un chiste y todo, pero no sé a qué va con esto. La verdad, es un muppet", afirmó.