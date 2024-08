Fiel al estilo Maradona: el apodo que Dalma le puso a Manuel Adorni tras ningunear a su papá

Para la actriz, la decisión del vocero presidencial de omitir a Diego Maradona en el saludo a los "grandes zurdos" de la historia del país fue "un paso de comedia horriblemente actuado". "Te guste o no, Argentina la conocen gracias a él", aseguró.

Dalma Maradona le respondió al vocero presidencial Manuel Adorni, quien este martes omitió mencionar a Diego Armando Maradona en el saludo a los "grandes zurdos" de la historia argentina, y, fiel al estilo de su padre, le puso el apodo de "muppet" porque "repite lo que tiene que decir" y "no tiene pensamiento propio".

En ese instante, algunos de los periodistas acreditados en Casa Rosada le recordaron que Maradona también era zurdo. En un principio, Adorni simuló que no escuchaba a quién mencionaban y, cuando entendió, respondió irónicamente: "¿Quién, quién? Ah, ¿era zurdo? Sí, era zurdo".

La chicana causó polémica e indignación en redes sociales y generó la respuesta de Dalma. "¿Le contesto al muppet o no? Capaz ni hace falta", le preguntó la actriz a sus compañeros del canal de stream Bondi. "Hace falta, para mí hace re falta", le insistió el periodista Ángel de Brito.

Embed Dalma le contesta a Adorni y le dice Muppet. #LAM pic.twitter.com/PsOUUBTqbq — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) August 13, 2024

"Yo quiero saber algo, y esto de verdad lo digo. Una persona que repite lo que tiene que decir, o sea, él ni siquiera tiene un pensamiento propio... Es el vocero de alguien, no puede decir lo que piensa él", comenzó la hija del Diez, pero De Brito la interrumpió: "Ahí piensa él, no sé si es (Javier) Milei".

"Hace un paso de comedia de hacer que se olvida, horriblemente actuado, y cuando le dicen 'Maradona' dice: '¿quién?'. Mirá, te voy a decir una cosa: te guste o no te guste a vos, a Argentina la conocen gracias a la persona que vos te hacés el boludo diciendo que no la conocés", remarcó Dalma.

En ese sentido, destacó que "deportivamente, te guste o no, representó a Argentina y salió campeón con Argentina. Es algo que no podés negar. Sí, obviamente, te podés hacer el boludo haciendo un chiste y todo, pero no sé a qué va con esto. La verdad, es un muppet", afirmó.

También señaló que Maradona es el ídolo de muchos de los "grandes zurdos" que Adorni mencionó en su saludo. "Desde Lionel Messi, Ginóbili, Di María, Maravilla Martínez; preguntale a todos ellos", concluyó.