Faustino Oro viaja a Buenos Aires para participar del campeonato argentino de ajedrez

Durante el primer domingo de julio, Faustino Oro ganó el título de Maestro Internacional de ajedrez al terminar puntero el Torneo Torneo de Maestros que se realizó en el Club d´Escacs de Barcelona. Eso no es todo, el pequeño de 10 años no deja de sorprender al mundo y al ex campeón del mundo de ajedréz Vladimir Kramnik, quién publicó en redes sociales una invitación especial: "Realmente me encantaría jugar un partido de blitz OTB gratis, invitarlo a Londres en agosto".