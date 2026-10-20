20 de octubre de 2026 Inicio
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Los futbolistas de Boca eligieron al que peor se viste del plantel y sorprendieron a todos

Un grupo de jugadores del Xeneize nombró al que tiene menos estilo del equipo, en el marco de un evento en el que se mostraron distendidos y entre risas.

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Los futbolistas de Boca eligieron al que peor se viste del plantel.

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Los jugadores participaron de la presentación del videojuego EA Sports FC Mobile y respondieron un ping-pong de preguntas sobre el plantel del Xeneize. Cuando se les consultó quién es el que peor se viste, respondieron que se trata de Valencia, quien fue presentado en agosto en el club y es una de las alternativas más consideradas por el entrenador Rodolfo Arruabarrena, aunque no suele ser titular.

Enner Valencia, delantero de Boca.

Enner Valencia, delantero de Boca.

En tal sentido, los futbolistas se refirieron entre risas a la indumentaria del delantero de 36 años. "No sabés la campera que trajo", expresó Paredes, a lo que Delgado sumó: "Enner te viene con unos chupines". Luego, Merentiel también mencionó a Javier García, uno de los arqueros del plantel: "Igual, Javito pelea el puesto me parece".

Por otro lado, nombraron a Leonel Flores como el más rápido, a Leandro Brey como el más puntual, a Lautaro Blanco como el más fuerte, a Paredes como el que tiene mejor pegada, a Tomás Aranda como el más habilidoso y a Milton Delgado como el que merece la mejora de su carta en el videojuego.

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La organización utilizó las redes sociales del torneo para publicar toda la información para el encuentro que definirá uno de los finalistas que irán en busca no solo de obtener un título en el año, sino también lograr la clasificación a la Copa Libertadores 2027.

“Todo confirmado para el duelo de Banfield y Boca”, indicaron en X junto a la imagen donde se detalla que el cotejo será en el estadio Malvinas Argentinas en Mendoza, desde las 19 el 14 de noviembre, durante la próxima fecha FIFA que se disputará del 9 al 17 de noviembre.

El ganador de este duelo jugará la final el miércoles 2 de diciembre, aún sin sede confirmada, ante el ganador del partido entre Atlético Tucumán y Platense, que se disputará el 28 de octubre en Salta.

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