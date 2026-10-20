Los futbolistas de Boca eligieron al que peor se viste del plantel y sorprendieron a todos Un grupo de jugadores del Xeneize nombró al que tiene menos estilo del equipo, en el marco de un evento en el que se mostraron distendidos y entre risas. Por Agregar C5N en









Los futbolistas de Boca eligieron al que peor se viste del plantel.

Los futbolistas Leandro Lozano, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Leandro Paredes y Miguel Merentiel coincidieron en que el ecuatoriano Enner Valencia es el jugador de Boca que peor se viste, durante un distendido evento en la previa del partido contra Vasco da Gama en Brasil por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Los jugadores participaron de la presentación del videojuego EA Sports FC Mobile y respondieron un ping-pong de preguntas sobre el plantel del Xeneize. Cuando se les consultó quién es el que peor se viste, respondieron que se trata de Valencia, quien fue presentado en agosto en el club y es una de las alternativas más consideradas por el entrenador Rodolfo Arruabarrena, aunque no suele ser titular.

Enner Valencia, delantero de Boca. En tal sentido, los futbolistas se refirieron entre risas a la indumentaria del delantero de 36 años. "No sabés la campera que trajo", expresó Paredes, a lo que Delgado sumó: "Enner te viene con unos chupines". Luego, Merentiel también mencionó a Javier García, uno de los arqueros del plantel: "Igual, Javito pelea el puesto me parece".

Por otro lado, nombraron a Leonel Flores como el más rápido, a Leandro Brey como el más puntual, a Lautaro Blanco como el más fuerte, a Paredes como el que tiene mejor pegada, a Tomás Aranda como el más habilidoso y a Milton Delgado como el que merece la mejora de su carta en el videojuego.

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