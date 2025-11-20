20 de noviembre de 2025 Inicio
Este es el perfume favorito de Canelo Álvarez: cuánto cuesta en Argentina

La fragancia preferida por el boxeador mexicano destaca por su intensidad y precio accesible.

Su composición impulsó su popularidad dentro del mercado internacional.

  • Una fragancia elegida por Canelo Álvarez generó interés por su precio accesible y su presencia marcada.
  • El perfume pertenece a una marca de origen árabe que gana lugar en el mercado internacional.
  • La composición destaca por notas cítricas, afrutadas y almizcladas que se adaptan a distintas ocasiones.
  • Su valor en Argentina sorprende, ya que permite acceder a una esencia utilizada por una figura del deporte mundial.

El gusto personal de Canelo Álvarez queda a la vista tanto en su estilo de vida como en su preparación física, pero también en las fragancias que elige para el día a día. Entre sus favoritas aparece un perfume accesible que llamó la atención por su aroma intenso y por el precio al que puede conseguirse.

En un mercado donde suelen tener fuerte presencia las firmas exclusivas y de alto valor, la elección del boxeador da cuenta de una preferencia por aromas versátiles dentro de un segmento más accesible. Esta tendencia acompaña el crecimiento de nuevas marcas que comienzan a ganar visibilidad a nivel global, especialmente aquellas con influencias del mundo árabe.

Perfume Bharara

Cuál es el perfume favorito de Canelo Álvarez

El perfume elegido por Canelo Álvarez es King de Bharara, una fragancia masculina de 3.4 onzas líquidas que se destaca por su intensidad y por su carácter adaptable a distintas situaciones. Disponible en Amazon, se convirtió en parte de la colección personal del boxeador y generó interés por su perfil aromático.

Su composición reúne notas cítricas, afrutadas y almizcladas que aportan frescura y una presencia marcada. Entre las notas de salida se encuentran la naranja, la bergamota y el limón, una combinación que ofrece un inicio energizante y acorde al estilo dinámico asociado al deportista.

En las redes oficiales de Bharara, King se presenta como un perfume pensado para hombres y acompañado por la frase “Un Rey no nace, está hecho”, reforzando su identidad dentro del creciente mercado de fragancias de influencia árabe.

Perfume Bharara

Cuánto sale el perfume favorito de Canelo Álvarez en Argentina

El precio de King de Bharara ronda los 125 mil pesos, un valor que permite acceder a una fragancia utilizada por una de las figuras más importantes del boxeo actual. Su costo accesible lo diferencia de otras esencias elegidas por celebridades, lo que aporta a su creciente popularidad.

Aunque la marca no pertenece al grupo de las firmas de lujo más reconocidas, su expansión se vuelve cada vez más visible. El avance del mercado árabe dentro del mundo del perfume impulsó la presencia de opciones como King, que empiezan a ganar terreno entre deportistas y fanáticos.

