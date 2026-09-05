5 de septiembre de 2026 Inicio
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Un sismo de magnitud 4.7 se registró en Salta y se percibió en Jujuy y Tucumán

Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el epicentro fue a 71 km al este de Antofagasta y a 74 km al oeste de Cafayate cerca de las 8.37 de la mañana y a 6 kilómetros de profundidad. No se reportaron daños ni heridos.

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No se reportaron daños ni heridos. 

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Un sismo de magnitud 4.7 en la escala de Richter fue registrado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). El fenómeno ocurrió a las 08.37:13 (hora local) y tuvo su origen a una profundidad de 6 kilómetros. Provincias vecinas como Jujuy y Tucumán también pudieron percibirlo.

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El epicentro se ubicó geográficamente en las coordenadas -25.974 de latitud y -66.703 de longitud, en la zona limítrofe entre Salta y Catamarca. De acuerdo con las referencias del organismo, el punto exacto se localizó a 71 km al este de Antofagasta de la Sierra y a 74 km al oeste de Cafayate.

Cuadro de intensidad del sismo emitido por INPRES.

Cuadro de intensidad del sismo emitido por INPRES.

De acuerdo con los reportes de intensidad del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el evento sísmico alcanzó su mayor impacto perceptible en las localidades más cercanas al epicentro. En Molinos (Salta), se registró una intensidad IV, caracterizada por el balanceo perceptible de objetos colgantes.

En tanto, en la localidad de Cafayate (Salta), el evento tuvo una intensidad de III a IV, rango en el que el movimiento es advertido por personas en reposo y puede provocar una leve oscilación de elementos suspendidos.

A mayor distancia del epicentro, la percepción del temblor fue disminuyendo gradualmente. En las capitales provinciales de Salta y San Miguel de Tucumán, el fenómeno se reportó con intensidad III, lo que implica que fue advertido principalmente por algunas personas que se encontraban en reposo.

Por su parte, en la Ciudad de San Salvador de Jujuy, la intensidad fue de II a III, alcanzando a ser sentido levemente por personas en calma o situadas en los pisos superiores de edificios.

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