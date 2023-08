España: la madre de Rubiales se atrincheró en una iglesia e inició una huelga de hambre

Según informó la agencia Europa Press, la propia Bejar aseguró que su decidió es apoyo de su hijo y, además, pidió que Hermoso “diga la verdad” sobre el beso que se produjo luego de la consagración de España por victoria sobre Inglaterra en la final del mundial disputado en Australia – Nueva Zelanda.

La mujer denunció que lo que está viviendo el exfutbolista es una “cacería, inhumana y sangrienta” y consideró que “están haciendo con mi hijo algo que no se merece”. Al mismo tiempo, sobre la situación que se volvió viral consideró que “no existe abuso sexual al existir consentimiento por ambas partes, como queda demostrado en las imágenes”, y se pregunta “por qué se están ensañando con él” y qué “hay detrás de toda esta historia”, ya que su hijo “es incapaz de hacerle daño a nadie”.

La madre de Luis Rubiales, en huelga de hambre



Ángeles Bejar se ha encerrado en una iglesia de Motril para protestar contra “la cacería” que sufre su hijo.



Ángeles Bejar se ha encerrado en una iglesia de Motril para protestar contra "la cacería" que sufre su hijo.

Por su parte, la prima del dirigente español, Vanesa Ruiz Béjar, salió a hablar con la prensa local y también se mostró a favor de su familiar y preocupada por su la medida que tomó su tía.

“Hay un acoso que no es justo. Su madre, que es una persona muy creyente se ha refugiado en Dios y se ha puesto en huelga de hambre, no quiere salir de la iglesia. Su familia estamos sufriendo muchísimo por él; no nos parece justo lo que está pasando, se lo ha juzgado antes de tiempo. No nos parece normal”, sostuvo.

Y agregó: “Queremos que nos dejen en paz. Las declaraciones hablan por sí solas: hay videos, hay audios. Queremos que Jenni diga la verdad y por qué ha cambiado tres veces su declaración. Nos hemos tenido que ir de nuestras casas porque no paran de acosarnos y no es justo. Queremos que nos dejen en paz y que se haga justicia”.

La prima de Luis Rubiales critica el «acoso y derribo» contra el presidente: «Queremos que Jenni diga la verdad, que explique por qué ha cambiado tres veces la declaración». «No es justo, su madre está todo el día llorando sin comer y sin dormir».



«No es justo, su madre está todo el día llorando sin comer y sin dormir». pic.twitter.com/2fLTdMK2x2 — THE OBJECTIVE (@TheObjective_es) August 28, 2023

Jenni Hermoso desmintió a Rubiales y sus compañeras renunciaron a la Selección española

La española Jenni Hermoso aseguró que “en ningún momento” consintió el beso del presidente de la Federación, Luis Rubiales, en un comunicado firmado junto con sus compañeras campeonas del mundo, que amenazan con no volver a la Selección española si el dirigente no se va.

“Quiero aclarar que tal como se vio en las imágenes, en ningún caso consentí el beso que me propinó y, por supuesto, en ningún caso busqué alzar al presidente” Rubiales, afirmó la jugadora en un comunicado publicado por su sindicato Futpro en la plataforma X.

“No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”, añadió Hermoso en el comunicado.

El comunicado está firmado por cerca de 80 futbolistas y exfutbolistas, entre las que se encuentran las 23 campeonas del mundo. Las firmantes piden “cambios estructurales reales, que ayuden a la selección absoluta a seguir creciendo” y amenazan con no volver a vestir la camiseta nacional si no hay cambios en la cúpula federativa.

“Todas las jugadoras que firman el presente escrito no volverán a una convocatoria de la selección si continúan los actuales dirigentes”, asegura el comunicado. “Nos llena de tristeza que un hecho tan inaceptable esté logrando empañar el mayor éxito deportivo del fútbol femenino español”, concluye la nota.