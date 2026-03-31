Montos y cuotas disponibles para los nuevos créditos de ANSES en 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social volvió a habilitar préstamos personales con condiciones accesibles, destinados a distintos sectores que cobran prestaciones del organismo. Por + Seguir en







El programa busca ampliar el acceso al financiamiento formal. Freepik

Los préstamos de ANSES pueden alcanzar hasta $1.500.000 según el perfil del solicitante.

Las cuotas se pueden financiar en hasta 48 meses con límites sobre el ingreso.

El crédito está disponible para jubilados, AUH, PNC y otros beneficiarios.

El trámite se realiza de forma online desde la plataforma Mi Anses. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) habilitó en 2026 una nueva línea de créditos personales con montos de hasta $1.500.000, cuotas de hasta 48 meses y condiciones de acceso pensadas para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales.

Anses - Jubilación Los montos se adaptan a la situación económica del solicitante. Pexels Quiénes pueden acceder a los créditos de ANSES en 2026 Anses estableció que los créditos están dirigidos a distintos grupos del sistema previsional. Entre ellos se encuentran los jubilados y pensionados del SIPA, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo (AUE), beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC), trabajadores de casas particulares y monotributistas de categorías bajas. Para acceder, los ingresos no deben superar ciertos topes y las cuotas no pueden exceder el 30% del ingreso mensual, lo que busca evitar el sobreendeudamiento.

Montos y cuotas de los nuevos créditos de ANSES en 2026 El monto máximo disponible es de $1.500.000, aunque puede variar según los ingresos del solicitante. El plazo de devolución se extiende hasta 48 cuotas mensuales. La tasa de interés se calcula en base a la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR) más un adicional, lo que permite mantener costos financieros por debajo de los créditos tradicionales. Además, el sistema ajusta automáticamente los montos en función del salario mínimo, para preservar el poder adquisitivo frente a la inflación.

Líneas de créditos de ANSES El organismo ofrece distintas líneas según el tipo de beneficiario. Los jubilados y pensionados pueden acceder a los montos más altos, mientras que los titulares de AUH y AUE cuentan con préstamos adaptados a sus ingresos. También están incluidos los beneficiarios de PUAM y pensiones no contributivas, quienes pueden solicitar financiamiento bajo condiciones similares. En todos los casos, el pago de las cuotas se descuenta automáticamente del haber mensual.

Cómo pedir el crédito de ANSES El trámite se realiza de manera completamente digital a través de Mi Anses. Para iniciar la solicitud, es necesario ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Anses - Jubilación El trámite se realiza sin intermediarios desde la web oficial. Pexels Luego, se debe seleccionar la opción de créditos, consultar el monto disponible, elegir el plazo de pago y completar el formulario con los datos requeridos. Una vez enviada la solicitud, el organismo evalúa la información y, si es aprobada, el dinero se deposita en la cuenta bancaria del titular.