31 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Montos y cuotas disponibles para los nuevos créditos de ANSES en 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social volvió a habilitar préstamos personales con condiciones accesibles, destinados a distintos sectores que cobran prestaciones del organismo.

Por
El programa busca ampliar el acceso al financiamiento formal.

El programa busca ampliar el acceso al financiamiento formal.

Freepik

  • Los préstamos de ANSES pueden alcanzar hasta $1.500.000 según el perfil del solicitante.

  • Las cuotas se pueden financiar en hasta 48 meses con límites sobre el ingreso.

  • El crédito está disponible para jubilados, AUH, PNC y otros beneficiarios.

  • El trámite se realiza de forma online desde la plataforma Mi Anses.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) habilitó en 2026 una nueva línea de créditos personales con montos de hasta $1.500.000, cuotas de hasta 48 meses y condiciones de acceso pensadas para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales.

Las cuotas se descuentan directamente de los haberes.
Te puede interesar:

Atención: quiénes pueden acceder a los nuevos créditos de $1.500.000 de ANSES en 2026

Anses - Jubilación
Los montos se adaptan a la situación económica del solicitante.

Los montos se adaptan a la situación económica del solicitante.

Quiénes pueden acceder a los créditos de ANSES en 2026

Anses estableció que los créditos están dirigidos a distintos grupos del sistema previsional. Entre ellos se encuentran los jubilados y pensionados del SIPA, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo (AUE), beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC), trabajadores de casas particulares y monotributistas de categorías bajas. Para acceder, los ingresos no deben superar ciertos topes y las cuotas no pueden exceder el 30% del ingreso mensual, lo que busca evitar el sobreendeudamiento.

Montos y cuotas de los nuevos créditos de ANSES en 2026

El monto máximo disponible es de $1.500.000, aunque puede variar según los ingresos del solicitante. El plazo de devolución se extiende hasta 48 cuotas mensuales. La tasa de interés se calcula en base a la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR) más un adicional, lo que permite mantener costos financieros por debajo de los créditos tradicionales. Además, el sistema ajusta automáticamente los montos en función del salario mínimo, para preservar el poder adquisitivo frente a la inflación.

Líneas de créditos de ANSES

El organismo ofrece distintas líneas según el tipo de beneficiario. Los jubilados y pensionados pueden acceder a los montos más altos, mientras que los titulares de AUH y AUE cuentan con préstamos adaptados a sus ingresos. También están incluidos los beneficiarios de PUAM y pensiones no contributivas, quienes pueden solicitar financiamiento bajo condiciones similares. En todos los casos, el pago de las cuotas se descuenta automáticamente del haber mensual.

Cómo pedir el crédito de ANSES

El trámite se realiza de manera completamente digital a través de Mi Anses. Para iniciar la solicitud, es necesario ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Anses - Jubilación
El trámite se realiza sin intermediarios desde la web oficial.

El trámite se realiza sin intermediarios desde la web oficial.

Luego, se debe seleccionar la opción de créditos, consultar el monto disponible, elegir el plazo de pago y completar el formulario con los datos requeridos. Una vez enviada la solicitud, el organismo evalúa la información y, si es aprobada, el dinero se deposita en la cuenta bancaria del titular.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: Asignaciones de Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC este martes 31 de marzo

La mínima, con el bono, alcanzará los $450.319,31.

El Gobierno confirmó el bono de $70.000 para jubilados y pensionados de la mínima en abril

AUH y Tarjeta Alimentar: cuál es el ingreso total por un hijo en abril de 2026. 

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por un hijo en abril 2026

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: Asignaciones de Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC este martes 31 de marzo

El calendario de pagos se organiza según el nivel de ingresos y el DNI.

ANSES: este es el motivo por el que el 24 de abril 2026 es una fecha clave para un grupo de jubilados

ANSES compartió el calendario de pagos de abril 2026. 

PNC de ANSES: por qué el 10 de abril 2026 es una fecha clave

Rating Cero

Florencia Peña con su nuevo look en tonos rojizos y mayor volumen.

La impresionante transformación de Florencia Peña: notable cambio de look

La plataforma de Netflix se presenta como un gran entretenimiento para Semana Santa.
play

Semana Santa 2026: las tres películas imperdibles sobre Pascuas para ver en Netflix

Tamara Paganini y Gastón Trezeguet (Archivo)
play

Gastón Trezeguet cruzó a Tamara Paganini por volver a Gran Hermano: "Quiero creer que va a devolver la plata"

Julieta Poggio.

Julieta Poggio: "No me veo siendo madre y mucha gente me juzga por eso"

Se acabó la espera: se estrenó el nuevo tráiler de la tercera temporada de Euphoria

Se acabó la espera: se estrenó el nuevo tráiler de la tercera temporada de Euphoria

Hasbulla, figura global, que mantiene vigencia entre polémicas y alto impacto digital.

Qué fue de la vida de Hasbulla, el influencer ruso con una rara enfermedad que hizo shows en Argentina

últimas noticias

Flavio Barreto fue el hombre que redujo al agresor en Santa Fe.

Tragedia en Santa Fe: el encargado de la escuela contó cómo fue el momento en el que mataron a Ian Cabrera

Hace 13 minutos
El Road Show de Franco Colapinto será el próximo 26 de abril en Palermo

Colapinto confirmó la exhibición en Argentina: con qué auto correrá en las calles de Palermo

Hace 19 minutos
Ataque y muerte en una escuela de Santa Fe: se conoció la primera imagen de la escopeta que usó el tirador

Ataque y muerte en una escuela de Santa Fe: se conoció la primera imagen de la escopeta que usó el tirador

Hace 39 minutos
Vista panorámica de Tandil y sus sierras emblemáticas.

La escapada cerca de Buenos Aires para Semana Santa 2026: tiene cabañas rústicas y hoteles boutique con spa

Hace 45 minutos
El lugar ofrece diferentes alternativas según el tipo de viaje.

Cuáles son las playas que tiene el pueblo brasileño más recomendado para hacer una escapada en 2026

Hace 48 minutos