31 de marzo de 2026 Inicio
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Atención: quiénes pueden acceder a los nuevos créditos de $1.500.000 de ANSES en 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social reactivó una línea de préstamos personales con montos elevados y condiciones accesibles para distintos grupos de beneficiarios.

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Las cuotas se descuentan directamente de los haberes.

Las cuotas se descuentan directamente de los haberes.

Pexels

  • Se pueden solicitar préstamos en ANSES de hasta $1.500.000 con plazos de hasta 48 cuotas.

  • Están dirigidos a jubilados, AUH, PNC, monotributistas y otros beneficiarios.

  • Las cuotas no pueden superar el 30% del ingreso mensual.

  • El trámite se realiza de forma online desde Mi Anses.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) habilitó en 2026 nuevos créditos de hasta $1.500.000, destinados a jubilados, pensionados y titulares de prestaciones sociales, que pueden solicitarlos de forma digital y con condiciones más accesibles que las del sistema financiero tradicional.

El programa busca ampliar el acceso al financiamiento formal.
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Montos y cuotas disponibles para los nuevos créditos de ANSES en 2026

Anses - Jubilación
Los préstamos buscan ampliar el acceso al financiamiento formal.

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Quiénes pueden acceder a los créditos de ANSES en 2026

Los créditos están disponibles para distintos grupos, siempre que cumplan con los requisitos de ingresos establecidos por el organismo. Entre ellos se encuentran:

  • Jubilados y pensionados del sistema previsional

  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo (AUE)

  • Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC)

  • Trabajadores de casas particulares registrados

  • Monotributistas de categorías A, B, C y D

El objetivo es brindar acceso a financiamiento formal y evitar recurrir a créditos informales con tasas elevadas.

Montos y cuotas de los nuevos créditos de ANSES en 2026

El monto máximo disponible es de $1.500.000, aunque puede ajustarse según la evolución del salario mínimo. El plazo de devolución puede extenderse hasta 48 cuotas mensuales. La tasa de interés se calcula a partir de la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR) más un adicional, lo que permite mantener condiciones más favorables que las del mercado. Además, Anses establece que las cuotas no deben superar el 30% del ingreso neto, lo que busca garantizar la capacidad de pago del solicitante.

Líneas de créditos de ANSES

El organismo ofrece distintas líneas según el perfil del beneficiario. Los jubilados y pensionados pueden acceder al monto máximo, mientras que titulares de asignaciones como AUH o AUE tienen límites más bajos adaptados a sus ingresos. También se incluyen beneficiarios de PUAM y PNC, quienes acceden a condiciones similares a las del sistema previsional.

Anses - Jubilación
El monto máximo puede variar según el salario mínimo vigente.

El monto máximo puede variar según el salario mínimo vigente.

Cómo pedir el crédito de ANSES

El trámite se realiza desde la plataforma Mi Anses. Para solicitarlo, es necesario ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, seleccionar la opción “Créditos ANSES” y consultar el monto disponible. Luego, se debe elegir el importe, el plazo de pago y confirmar la solicitud. En algunos casos, puede requerirse documentación adicional. Una vez aprobado, el dinero se deposita en la cuenta bancaria declarada y las cuotas se descuentan automáticamente.

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