14 de septiembre de 2026 Inicio
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Argentina quedó segunda en el ranking de inflación de América Latina

El país registró una inflación de 1,7% en agosto y volvió a ubicarse detrás de Venezuela, que tuvo una suba de precios de 8,9%. En lo que va de 2026, el IPC argentino acumula un aumento del 21,3%.

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Argentina quedó segunda en el ranking de inflación de América Latina

Argentina quedó segunda en el ranking de inflación de América Latina

Camila Alonso

Argentina se ubicó en el segundo puesto del ranking de inflación de América Latina durante agosto, pese a la desaceleración registrada en el octavo mes. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 1,7% durante el mes, mientras que Venezuela encabezó la comparación regional con una suba de 8,9%.

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El dato informado por el INDEC representó una reducción respecto del 2,1% registrado en julio y fue el menor nivel de inflación mensual de los últimos 14 meses. Sin embargo, la variación de precios argentina continuó considerablemente por encima de la mayoría de los países de la región.

Bolivia quedó en el tercer lugar, con una inflación mensual del 1,1%, seguida por Honduras, que registró un incremento del 0,79%. Chile y Guatemala tuvieron aumentos del 0,6%, mientras que Colombia alcanzó el 0,39% y República Dominicana, el 0,38%.

Entre las principales economías latinoamericanas, México registró una inflación mensual del 0,20%, Perú del 0,07% y Paraguay no tuvo variación de precios. Brasil, en tanto, presentó una caída del 0,40%, mientras que Costa Rica tuvo una baja del 0,11%.

El acumulado también ubica al país en el segundo lugar

La diferencia se amplía cuando se toma el acumulado de los primeros ocho meses de 2026. Argentina registró una inflación del 21,3% entre enero y agosto y volvió a quedar segunda en la región, detrás de Venezuela, que acumuló un incremento del 200,10%.

Colombia aparece en el tercer puesto, con 5,35%, seguida por Honduras (4,78%), Perú (4,16%) y Uruguay (3,65%). Chile acumuló 3,60%, Brasil 3,09% y Bolivia 3,01%.

En el caso de Argentina, además, la inflación interanual alcanzó el 33,5% en agosto. El resultado refleja la persistencia de una dinámica de aumentos de precios más elevada que la registrada en la mayoría de las economías de América Latina, aun cuando el ritmo mensual mostró una tendencia descendente.

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