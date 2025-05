Escándalo: el ex Selección argentina al que los hinchas de su equipo le piden que se vaya

Los hinchas le respondieron con silbidos y empezaron a cantar "Maffeo, vete ya", dejando claro que no tienen más paciencia para su bajo desempeño. Según el medio español AS, el defensor estaría decidido a abandonar el club a pesar de que tiene contrato vigente hasta 2027, y ya habría sido contactado por el Betis.

Pablo Maffeo en Mallorca Instagram @pablomaffeo

El paso de Pablo Maffeo por la Selección argentina

Pablo Maffeo nació en Cataluña, pero obtuvo la nacionalidad argentina por parte de su madre. En noviembre de 2023, luego de que Juan Foyth se lesionara, el entrenador Lionel Scaloni lo convocó para afrontar la doble fecha de Eliminatorias ante Uruguay y Brasil. Desde entonces, no volvió a tenerlo en cuenta.

Como no sumó minutos en cancha, el defensor aún tiene la posibilidad de ser citado por la Selección española, pero dejó claras sus prioridades. "Con España no iría. Yo, con Argentina. Estuve bien ahí, me trataron súper bien. Si algún día tuviese que elegir, sería Argentina", aseguró a Cadena COPE en marzo de este año.

"Esperaría que me puedan llamar desde Argentina. Fue la primera que tocó la puerta y me llamó. Pero en caso que eso no se pueda, sería antes Italia que España", agregó, dejando en claro que la Roja no le interesa.