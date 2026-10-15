15 de octubre de 2026 Inicio
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Boca: cómo está Leandro Paredes de su desgarro y qué chances tiene de jugar contra Vasco da Gama

El mediocampista se lesionó en el partido contra Instituto, se perdió la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana y ahora busca estar disponible para la vuelta en Brasil, tras la derrota 1-0 en la Bombonera.

Por
Leandro Paredes

Leandro Paredes, mediocampista de Boca.

El mediocampista Leandro Paredes inició un tratamiento especial con plasma rico en plaquetas con el objetivo de estar disponible para el partido de Boca contra Vasco da Gama en Brasil por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana, en el que el Xeneize deberá imponerse tras la derrota 1-0 en la ida en la Bombonera.

Boca jugó la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama y ya piensa en el próximo partido. 
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Leandro Paredes se lesionó contra Instituto.

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En tal sentido, Rodolfo Arruabarrena deberá resolver si incluye a Paredes pese a que transcurrirán menos de dos semanas tras el desgarro contra la Gloria. La intención del mediocampista es viajar al país vecino y que el entrenador decida los pasos a seguir del mediocampista, quien en la ida fue reemplazado por el chileno Williams Alarcón.

El futbolista había ingresado a los 10 minutos del segundo tiempo contra Instituto y se retiró a los 25 hacia el banco con visibles gestos de dolor. Luego, se dirigió al vestuario asistido con una compresa de hielo en la zona afectada. La dolencia física generó alarma en el club, ya que el mediocampista resulta una pieza fundamental en el esquema del entrenador para el orden y la salida limpia del equipo.

Boca también se prepara para el partido con Talleres por el Torneo Clausura 2026

Boca Juniors perdió ante Vasco da Gama por 1 a 0 en la Bombonera y no pudo sacar ventaja en el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. Ahora, el equipo de Rodolfo Arruabarrena cambia el chip y pone la mira en su próximo compromiso, antes de volver a pensar en la definición continental.

El siguiente encuentro del Xeneize será ante Talleres de Córdoba, el viernes 16 de octubre desde las 21:30, en la Bombonera. El partido será en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura y el club de La Ribera tendrá una nueva oportunidad para sumar puntos en la Zona A y en la Tabla anual.

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