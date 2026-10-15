Boca: cómo está Leandro Paredes de su desgarro y qué chances tiene de jugar contra Vasco da Gama El mediocampista se lesionó en el partido contra Instituto, se perdió la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana y ahora busca estar disponible para la vuelta en Brasil, tras la derrota 1-0 en la Bombonera. Por Agregar C5N en









Leandro Paredes, mediocampista de Boca.

El mediocampista Leandro Paredes inició un tratamiento especial con plasma rico en plaquetas con el objetivo de estar disponible para el partido de Boca contra Vasco da Gama en Brasil por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana, en el que el Xeneize deberá imponerse tras la derrota 1-0 en la ida en la Bombonera.

Paredes se desgarró el isquiotibial derecho durante el empate 2-2 de Boca con Instituto en Córdoba por el Torneo Clausura 2026 y avanza en su recuperación tras completar tareas diferenciadas. Por lo pronto, el miércoles fue examinado nuevamente por los kinesiólogos del club para determinar si podrá jugar contra el conjunto brasileño.

Leandro Paredes se lesionó contra Instituto. En tal sentido, Rodolfo Arruabarrena deberá resolver si incluye a Paredes pese a que transcurrirán menos de dos semanas tras el desgarro contra la Gloria. La intención del mediocampista es viajar al país vecino y que el entrenador decida los pasos a seguir del mediocampista, quien en la ida fue reemplazado por el chileno Williams Alarcón.

El futbolista había ingresado a los 10 minutos del segundo tiempo contra Instituto y se retiró a los 25 hacia el banco con visibles gestos de dolor. Luego, se dirigió al vestuario asistido con una compresa de hielo en la zona afectada. La dolencia física generó alarma en el club, ya que el mediocampista resulta una pieza fundamental en el esquema del entrenador para el orden y la salida limpia del equipo.

Boca también se prepara para el partido con Talleres por el Torneo Clausura 2026 Boca Juniors perdió ante Vasco da Gama por 1 a 0 en la Bombonera y no pudo sacar ventaja en el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. Ahora, el equipo de Rodolfo Arruabarrena cambia el chip y pone la mira en su próximo compromiso, antes de volver a pensar en la definición continental.